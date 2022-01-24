Başkan Çakın, tuzlama çalışmalarını inceledi

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden ekipleri ziyaret ederken yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Ayrıca Başkan Çakın çalışan personele Uşak tarhanası dağıttı.



Son günlerde etkisini arttırarak devam eden kar yağışları nedeniyle Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört yanında gece gündüz demeden, kentin ana ve ara arterlerinde tuzlama çalışması yaptı. Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, hem yapılan çalışmaları yakından takip etmek hem de soğuk havada çalışan belediye personelini ziyaret etti. Yapılan ziyarette yol durumu hakkında bilgiler alan Başkan Çakın, personele de soğuk havada ısınmaları için tarhana çorbası ikram etti. Kent genelinde etkisini artıran kar yağışının ilk gününden bu yana yoğun bir biçimde çalıştıklarını ifade eden Başkan Çakın, “Burada vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için çabalayan, önemli görev üstlenen bir ekibimiz var. Kimse en ufak bir sıkıntı yaşamasın diye ekiplerimiz, günlerdir 24 saat esası ile mesaide. Kendilerine halkımız ve şahsım adına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.



Kış aylarında tüm araç, personel ve ekipmanlarıyla sahada olduklarını hatırlatan Çakın, hem araçların hem de vatandaşların güvenliği için titizlikle çalıştıklarını belirtti.

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