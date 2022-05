Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydemir, Uşak'ta Z kuşağını anlattı

Uşak Üniversitesi tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir’in konuşmacı olarak yer aldığı "Z Kuşağını Anlamak, Z Kuşağına Anlatmak" adlı konferans gerçekleştirildi.



Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa, Rektör Vekili Prof. Dr. Kenan Taş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Mustafa Öntuğ, Uşak İl Müftüsü Kazım Güzel, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Prof. Dr. Kenan Taş, öğrencilerin kültürel gelişmeleri açısından her ay düzenli olarak kıymetli konuşmacıları Uşak Üniversitesinde ağırladıklarını belirterek Prof. Dr. Halis Aydemir’e etkinliğe katılımından dolayı teşekkür etti. Bir matematikçi olarak, Prof. Dr. Aydemir’in “Miras TaksimiKur’an’da Hata Yok” ve “Simetrik Kitap Kur’an; Eşsiz ve İlahi Matematiksel Tasarım” adlı eserlerini okuduğunu aktaran Prof. Dr. Taş “Kitapları okuduğumda, Kur’an ayetlerinde anlatılanların sayısal bir muhakeme ile ele alındığını ve sözel ifadelerin çok sayıda koşullu cebirsel denklemleri içinde barındırdığını öğrendim. Sayın Aydemir’in anlatacaklarının herkes için kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.



Prof. Dr. Halis Aydemir, yeni kuşakların daha özgürlükçü bir ortam içerisinde her türlü bilgiye ulaştığı bir dünyayı yaşadığını belirterek “Her yeni nesil yeni araçlara sahip olmuştur ve bir önceki nesiller yeni gelen nesilleri sorumluluk almamakla itham etmişlerdir.” diye konuştu. Dinde zorlama olmadığını da hatırlatan Prof. Dr. Halis Aydemir, “Allah irade vermeyi diledi. O halde ister küçük olalım ister büyük olalım, ister Z olalım ister başka bir şeyle tanımlanalım Allah bize irademizi kullanabileceğimiz, kendimize sahip çıkabileceğimiz, Hak’a yönelebileceğimiz bir yolu başından beri açık tuttu. İyilik yolu da kötülük yolu da tamamen kapatılamaz. Çünkü irade hayatın esasıdır. Kim hidayete, tabi olursa o sapmaz” şeklinde konuştu.



“İyi ya da kötü bilgiyi akledebilen yüreklerde Hak üstün gelecektir.”

Günümüzde insanların çeşitli etkilere maruz kaldığının altını çizen Prof. Dr. Halis Aydemir, “İnsanlar bir fıtrata sahiptir ve bununla doğruyu bulabilir. Eğer insanı tanımlayabilirsek Z kuşağını ve ondan sonraki kuşakları anlayabiliriz. Dışarıdan gelen iyi ya da kötü bilgiyi akledebilen yüreklerde ‘Hak’ üstün gelecektir” ifadelerini kullandı.

Bazı insanların ‘insanlar iradesiz bak! etki ne olursa sonuç o oluyor’ gibi bir vehim verdiğini aktaran Prof. Dr. Aydemir “Bu doğru değil. İrade hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Ortamdaki değişen teknolojik aygıtlar, argümanlar, gerçekliği artırılmış araçlar vs. ne kadar değişirse değişsin, biz bileceğiz ki içinde iradi bir hayır olan, ihlasından kopmamış, bugün yalpalasa bile yarın doğruyu bulacaktır. Dolayısıyla her türlü filtrasyonla gerçek bilginin önüne duvarlar da örseniz Hak’ı bilen o Hak’ı inkar etmez.” diye konuştu.

Konuşmasının ardından soruları cevaplayan Prof. Dr. Aydemir’e konferansın sonunda Rektör V. Prof. Dr. Kenan Taş, üniversitemiz adına teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

