Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydemir, Uşak'ta Z kuşağını anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydemir, Uşak'ta Z kuşağını anlattı

İHA

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydemir, Uşak'ta Z kuşağını anlattı

Uşak Üniversitesi tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir’in konuşmacı olarak yer aldığı "Z Kuşağını Anlamak, Z Kuşağına Anlatmak" adlı konferans gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa, Rektör Vekili Prof. Dr. Kenan Taş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Mustafa Öntuğ, Uşak İl Müftüsü Kazım Güzel, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Kenan Taş, öğrencilerin kültürel gelişmeleri açısından her ay düzenli olarak kıymetli konuşmacıları Uşak Üniversitesinde ağırladıklarını belirterek Prof. Dr. Halis Aydemir’e etkinliğe katılımından dolayı teşekkür etti. Bir matematikçi olarak, Prof. Dr. Aydemir’in “Miras TaksimiKur’an’da Hata Yok” ve “Simetrik Kitap Kur’an; Eşsiz ve İlahi Matematiksel Tasarım” adlı eserlerini okuduğunu aktaran Prof. Dr. Taş “Kitapları okuduğumda, Kur’an ayetlerinde anlatılanların sayısal bir muhakeme ile ele alındığını ve sözel ifadelerin çok sayıda koşullu cebirsel denklemleri içinde barındırdığını öğrendim. Sayın Aydemir’in anlatacaklarının herkes için kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Prof. Dr. Halis Aydemir, yeni kuşakların daha özgürlükçü bir ortam içerisinde her türlü bilgiye ulaştığı bir dünyayı yaşadığını belirterek “Her yeni nesil yeni araçlara sahip olmuştur ve bir önceki nesiller yeni gelen nesilleri sorumluluk almamakla itham etmişlerdir.” diye konuştu. Dinde zorlama olmadığını da hatırlatan Prof. Dr. Halis Aydemir, “Allah irade vermeyi diledi. O halde ister küçük olalım ister büyük olalım, ister Z olalım ister başka bir şeyle tanımlanalım Allah bize irademizi kullanabileceğimiz, kendimize sahip çıkabileceğimiz, Hak’a yönelebileceğimiz bir yolu başından beri açık tuttu. İyilik yolu da kötülük yolu da tamamen kapatılamaz. Çünkü irade hayatın esasıdır. Kim hidayete, tabi olursa o sapmaz” şeklinde konuştu.

“İyi ya da kötü bilgiyi akledebilen yüreklerde Hak üstün gelecektir.”
Günümüzde insanların çeşitli etkilere maruz kaldığının altını çizen Prof. Dr. Halis Aydemir, “İnsanlar bir fıtrata sahiptir ve bununla doğruyu bulabilir. Eğer insanı tanımlayabilirsek Z kuşağını ve ondan sonraki kuşakları anlayabiliriz. Dışarıdan gelen iyi ya da kötü bilgiyi akledebilen yüreklerde ‘Hak’ üstün gelecektir” ifadelerini kullandı.
Bazı insanların ‘insanlar iradesiz bak! etki ne olursa sonuç o oluyor’ gibi bir vehim verdiğini aktaran Prof. Dr. Aydemir “Bu doğru değil. İrade hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Ortamdaki değişen teknolojik aygıtlar, argümanlar, gerçekliği artırılmış araçlar vs. ne kadar değişirse değişsin, biz bileceğiz ki içinde iradi bir hayır olan, ihlasından kopmamış, bugün yalpalasa bile yarın doğruyu bulacaktır. Dolayısıyla her türlü filtrasyonla gerçek bilginin önüne duvarlar da örseniz Hak’ı bilen o Hak’ı inkar etmez.” diye konuştu.
Konuşmasının ardından soruları cevaplayan Prof. Dr. Aydemir’e konferansın sonunda Rektör V. Prof. Dr. Kenan Taş, üniversitemiz adına teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayatında ilk kez tarhana çorbası içen Sefo'dan evde tarhana yapma sözü İlk tarhana çorbasını Uşak’ta içen Sefo’ya eğlenceli tepki
YEREL HABERLER Hayatında ilk kez tarhana çorbası içen Sefo'dan evde ...
Uşak’ta binlerce kişi Sefo konserinde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Uşak’ta binlerce kişi Sefo konserinde doyasıya ...
Derya Uluğ, Uşaklı gençleri coşturdu
YEREL HABERLER Derya Uluğ, Uşaklı gençleri coşturdu
Uşak’ta ilk kez 'Color Fest' düzenlendi
YEREL HABERLER Uşak’ta ilk kez 'Color Fest' düzenlendi
Eypio, Uşaklı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
YEREL HABERLER Eypio, Uşaklı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.