16 ülkeden 34 üniversite yetkilisi Uşak’ta buluştu

Yeni Dönemde Yeniden Bağlantı (Reconnection in New Era) temalı 3.Uluslararası Hafta etkinliği 16 ülkeden 34 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından 610 Haziran 2022 tarihleri arasında, 16 farklı ülkeden 34 üniversitenin katılımıyla “Reconnection in New Era” temalı 3. Uluslararası Hafta (International Staff Week) etkinliği gerçekleştirildi.



Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, uluslararasılaşma stratejisinde öğrenci ve personel hareketliliğinin gerçekleşmesine katkı sağlayan bu etkinliğin üçüncüsünü gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Savaş, “Uluslararası partner üniversitelerimizin başta rektörleri olmak üzere akademisyenlerini ağırlıyoruz. Misafirlerimizi üniversitemizde ve Uşak'ımızda görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu etkinlik, üniversitemizin uluslararası arenada tanınırlığını arttırmak ve uluslararası üniversitelerden hem akademisyen hem de öğrenci değişimini geliştirmek adına önemli bir organizasyondur. Etkinliğimizde misafir akademisyenlerimiz, üniversiteleri hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştiriliyor ve alanlarıyla ilgili bölümlerimizde eğitim vererek öğrencilerimize çeşitli bilgiler aktarıyor, yeni proje ortaklıkları oluşturuyor, ikili işbirliği sayısını arttırmaya yönelik toplantılar ile protokoller gerçekleştiriyor, Erasmus ve Mevlana değişim programıyla ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Ayrıca misafirlerimize şehrimizi ve Türk kültürünü tanıtıyoruz. International Staff Week’e katılım sağlayan ve katkı sunan herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.



Rektör Savaş’ın konuşmaları sonrasında koordinatörlük çalışmaları ve uluslararası değişim programlarını tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından katılımcı üniversitelerin temsilcileri, ‘5 Minute Challenge: Introduce yourself!’ adlı etkinlikte, üniversiteleri hakkında bilgiler vererek, Uşak’ta ve Uşak Üniversitesinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Açılış programı, Türk Kültürünü tanıtıcı etkinlikler ve folklor gösterilerinin ardından, Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirilen “Türk Geleneksel El Sanatları Baskı” workshopu ile sona erdi.

6 Haziran’da başlayan ve 10 Haziran Cuma günü sona eren “Reconnection in New Era” temalı 3. Uluslararası Hafta (International Staff Week) etkinliğinde, Erasmus ve Mevlana programlarında yurtdışı eğitim programlarını deneyimlemek isteyen Uşak Üniversitesi öğrencilerine yönelik sunumlar, uluslararası iş birlikleri, çalıştaylar, kültür tanıtımı, kampüs turları, sosyal etkinlikler ve şehir turları da gerçekleştirildi.

