Uşak'ta akrabalar arasında çıkan kavgada yaralanan 2'si ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, M.K. yönetimindeki otomobil, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen amcası Ö.K'nin idaresindeki hafif ticari aracı Kuzey Çevre Yolu'nda takip etmeye başladı.
3 ARAÇ ÇARPIŞTI
M.K'nin babası C.K, kullandığı hafif ticari araçla, Gediz Uluyolu Caddesi'nde Ö.K'nin önünü kesmeye çalışınca 3 araç burada çarpıştı.
AA'nın haberine göre, araçlardaki tarafların bıçak, satır ve sopalarla birbirine saldırması sonucu S.K, C.K, H.K. ve Ö.K. yaralandı.
2 YARALININ DURUMU KRİTİK
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. S.K. ile C.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
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