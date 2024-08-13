Uşak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Uşak'ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı
Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beşinci Serin Sokak'ta bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ
Yaralanan Ramazan Ç, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Ç, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİ, GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, aynı mahalledeki Altıncı Çevre Sokak'ta darbedilip, bıçakla yaralanmış birinin kaçtığını tespit etti.
AA'nın haberine göre; ekiplerce, yaralı halde kaçan S.D, yakalanarak kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Şüpheli, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.