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        Haberler Gündem Trafik Uşak'ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

        Uşak'ta otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Uşak'ta kamyon, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 3 yaşındaki çocuk ile birlikte 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:20
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        Uşak'ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        M.A. (22) yönetimindeki kamyon, Gürlek köyü yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Cantürk'ün (50) kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Cantürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobildeki Y.A. (56), A.A. (53) ve 3 yaşındaki N.A. ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü M.A, gözaltına alındı.

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