Otomobil menfeze devrildi! Karı koca yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu yaralanan çift hastaneye kaldırıldı
Banaz-Uşak kara yolunda seyreden S.Y. (60) idaresindeki otomobil, Gedikler mevkisinde yoldan çıktı.
Otomobil, daha sonra yol kenarındaki menfeze devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.Y. ile eşi F.Y. (58) ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.