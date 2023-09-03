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        Üst üste 10. yarışını kazanan Verstappen, F1'de tarihe geçti!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı İtalya Grand Prix'sini Red Bull takımı pilotu Max Verstappen kazandı. Hollandalı pilot bu yarışı kazanarak Sebastian Vettel'e ait olan üst üste 9 yarış kazanma rekorunu kırdı ve seriyi 10 yarışa çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 19:02 Güncelleme: 03.09.2023 - 19:02
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        Verstappen, F1'de tarihe geçti!
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        Sezonun 15. mücadelesi, Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte, 53 tur üzerinden yapıldı.

        Yarışa ilk sıradan başlayan ve 14 tur liderliği bırakmayan Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın virajda frenlerinin kilitlenmesiyle baskısının karşılığını alan Verstappen, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve damalı bayrağı ilk sırada geçti.

        Hollandalı pilotun takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez ikinciliği, Ferrari'den Carlos Sainz ise üçüncülüğü elde etti.

        VERSTAPPEN TARİHE GEÇTİ!

        25 yaşındaki Verstappen, arka arkaya 10. yarışını kazanarak Sebastian Vettel'e ait Formula 1 rekorunu kırdı. Alman sürücü Vettel, kariyerindeki 4. ve son F1 şampiyonluğuna ulaştığı 2013 sezonunda üst üste 9 galibiyet elde etmişti.

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        Aynı sezonda üst üste 14. yarışını kazanarak kendisine ait Formula 1 rekorunu geliştiren Red Bull takımının galibiyet serisi de 15 yarışa yükseldi.

        Şampiyonanın 16. yarışı Singapur Grand Prix'si, 17 Eylül'de düzenlenecek.

        İtalya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

        PİLOTLAR

        1. Max Verstappen (Hollanda): 364 puan

        2. Sergio Perez (Meksika): 219

        3. Fernando Alonso (İspanya): 170

        4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 164

        5. Carlos Sainz (İspanya): 117

        TAKIMLAR

        1. Red Bull: 583

        2. Mercedes: 273

        3. Ferrari: 228

        4. Aston Martin: 217

        5. McLaren: 115

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