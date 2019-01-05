Geçtiğimiz yıl 93 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Münir Özkul, Bakırköy Mezarlığı’nda düzenlenen etkinlikte mezarı başında dualarla anıldı. İHA'nın haberine göre anma programına aralarında Hababam Sınıfı oyuncusu Ahmet Arman’ın da olduğu çok sayıda sanatçı ile kızları Güner Özkul ve Hayriye Özkul katıldı. Özkul’un mezarına karanfil bırakan sevenleri daha sonra ise hep bir ağızdan dua etti.

Anma programında duygusal bir konuşma yapan Güner Özkul, babasıyla olan anısını anlatarak, "Küçük bir çocukken babamla buraya akrabalarımızı görmeye geldiğimizde babam uzaktan ‘bak paşa deden orada yatıyor’ derdi. O zaman hiç aklıma gelmezdi ölümün ne olduğu ve bir gün kızıma benim de bu taşı gösterip bak deden orada yatıyor diyeceğim aklımın ucundan geçmezdi. Ölüm ne demek bilmezdim. Ölüm sevdiğimiz kişilerin yokluğu anlamına gelirmiş bilmezdim. Ama oldu işte. Bakırköy'ün haylaz çocuğu evine döndü" dedi.

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