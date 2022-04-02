Usta gazeteci hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

Türkiye'de spor gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden Nezih Alkış 84 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) eski başkanlarından tecrübeli gazeteci Nezih Alkış, 2020 yılında kalp kapakçığı ameliyatı geçirmişti.

63 YIL ÖNCE GAZETECİ OLDU

Nezih Alkış 1938 yılında İstanbul'da doğdu. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. 1959 yılında Son Post'da gazeteciliğe başladı. Daha sonra çeşitli yayın organlarında istihbarat şefliği ve spor yazarlığı yaptı. 1963 yılında TSYD üyesi olan Alkış, 1992 yılında TSYD'de Genel Başkanlık görevine getirildi. Alkış'ın gazetecilik alanında pek çok ödülü bulunmaktaydı.