Usta yönetmenlerin çekemedikleri 'rüya' filmler

James Cameron'ın, Titanic'ten önce bir Örümcek Adam filmi senaryosu yazdığını ve onu çekmeye hazırlandığını biliyor muydunuz? Peki Nicholas Cage'in Superman olmanın kıyısından döndüğünü? Alfred Hitchcock bir James Bond filmi yönetse nasıl olurdu diye merak ediyor musunuz? İşte usta yönetmenlerin kıyısından döndüğü, sinema tarihini değiştirebilecek 'asla çekilemeyen filmler' listesi...