James Cameron'ın, Titanic'ten önce bir Örümcek Adam filmi senaryosu yazdığını ve onu çekmeye hazırlandığını biliyor muydunuz? Peki Nicholas Cage'in Superman olmanın kıyısından döndüğünü? Alfred Hitchcock bir James Bond filmi yönetse nasıl olurdu diye merak ediyor musunuz? İşte usta yönetmenlerin kıyısından döndüğü, sinema tarihini değiştirebilecek 'asla çekilemeyen filmler' listesi...
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1- George Miller-Justice League
Mad Max-Fury Road'la seyirciyi mest eden usta yönetmen George Miller, Superman'la Batman'ı buluşturan Justice League'i yönetmek için kafasında oyuncuları bile belirlemiş.
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Armie Hammer Batman, DJ Catrona Superman, Adam Brody Flash... Ancak ne yazık ki proje Hollywood'daki yazarlar grevine denk gelince rafa kalkıp tarih olmuş..
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2- Neill Blomkamp-Alien 5
Chappie, Distirc 9, Elysium gibi filmleriyle tanınan Güney Afrikalı yönetmen Neill Blomkamp, 2015'te yeni bir Ailen filmi üzerinde çalıştığın açıklaması serinin hayranlarını heyecanlandırmıştı.
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Blomkamp, projeyli ilgili bazı çizimler de paylaşınca merak iyice arttı. Ancak Alien'i yaratıcısı Ridley Scott, Güney Afrikalı yönetmenin projesinin olmayacağın açıkladı. Neill Blomkamp bugünlerde 'RoboCop Returns' için çalışıyor.
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3- James Cameron-SpiderMan
Terminatör, Abbys gibi filmlerle 1980'lere damga vuran James Cameron, sinema tarihinin en büyük hasılatını yapan Titanic'ten önce bir SpiderMan filmi için çalışıp senaryoyu da tamamlamıştı.
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Ancak anlaştığı yapım şirketi SpiderMan'in haklarını kaybedince Cameron'ın senaryosu rafa kalktı. Usta yönetmen de Titanic için çalışmaya başladı.
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4- Lynne Ramsay-The Lovely Bones
'We Need to Talk About Kevin' ve 'You Were Really There' gibi bağımsız filmleriyle adından söz ettiren İskoç yönetmen Lynne Ramsay, Alice Sebold'un romanını beyazperdeye uyarlamak için kolları sıvadığında kitap yeni yeni adını duyuruyordu.
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Ünü kulaktan kulağa yayılan roman satış rekorları kırınca proje Ramsay'in elinden kaçtı. Yüzüklerin Efendisi, Hobbit ve King Kong'un yönetmen Peter Jackson, The Lovely Bones'u sinemaya uyarladı.
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5- David Fincher-Denizler Altında 20.000 Fersah
Seven, Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi, Zodiac gibi klasiklerin yönetmeni David Fincher'la fantastik edebiyatın öncüsü Jules Verne'i buluşturacak olan Denizler Altında 20.000 Fersah çok konuşulan ama maalesef gerçekleşmeyen projelerden.
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Konuyla ilgili tek somut şey Fincher'in espirisi: “Zekice ve çılgınca eğlenceli bir şeydi. Osama bin Nemo'yu yapıyorduk...”
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6- Tim Burton-Superman Lives
Nicholas Cage'in Superman kostümlü fotoğrafları ilk ortaya çıktığında önce insanlar yüzünde bir tebessüm oluşmuştu. Ama durum şaka değildi.
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Büyük bir Superman fanatiği olan Cage, Çelik Adam'ı canlandıracağı filmi Kevin Smith yazacaktı ve akıllardaki yönetme de Tim Burton'du. Proje gün ışığına çıkamadan stüdyonun arşiv odasının karanlıklarında rafa kaldırıldı.
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7- Alfred Hitchcock-James Bond(Thunderball)
Korku-gerilim ustası Alfred Hitchcock, beyazperdenin en havalı casusu James Bond'u sinemaya uyarlasa ortaya nasıl bir film çıkardı maalesef asla bilemeyeceğiz.
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Bond'un yaratıcısı Ian Fleming'in bir telegrafla Hitchcock'a karizmatik casusuun 'Thunderball' macerasını yönetmekle ilgilenip ilgilenmediğini sormuş. Dedikodulara göre usta yönetmen James Stewart'ı 007 James Bond olarak düşünmüş. Ancak daha sonra Sapık'ı çekmiş...
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8- Quentin Tarantino-Casino Royale
James Bond'un atıdının birlikte anıldığı bir başka usta yönetmen de Quentin Tarantino!
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Daniel Craig'in Bond olarak kamera karşısına geçtiği ilk film olan Casino Royle için yapımcıların aklından Tarantino'nun adı şöyle bir geçmiş...
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9- Darren Aronofsky-Batman
En son tartışmalı 'Mother!' filmiyle eleştirmenleri ve izleyicileri 'başyapıt ve berbat diyenler' olarak ikiye bölen yönetmen Darren Aronofsky, 300 Spartalı'nın yaratıcısı Frank Miller'la birlikte Batman'in köklerine inmeyi düşündüğü projesi Batman: Year One yapım şirketi tarafından fazla 'cesur' bulununca Yarasa Adam mağrasından çıkamamış.
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Batman'i Joaquin Phoenix'in canlandırması düşünülen filmin ilhamı Taksi Şoförü'ymüş!
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10- Francis Ford Coppola-Megalopolis
Baba ve Kıyamet gibi iki başyapıtın yönetmeni Francis Ford Copolla, sinema tarihinin klasiklerinden Metropolis'in yolundan giderek gelecekte New York tasvirini anlattığı Megalopolis için uzun süre çalıştı.
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Ancak 9 Eylül saldırıları sonrası proje bir daha kapağı açılmamak üzere rafa kalktı.
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11- Paul Verhoeven-Crusade
Temel İçgüdü, Gerçeğe Çağrı gibi filmleriyle 90'larda ses getiren Palu Verhoeven, bir Haçlı Seferi filmi yapmak için kolları sıvamıştı.
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Hatta filmin başrolü için Arnold Schwarzeneger'i düşünüyormuş. Ancak şirket 100 milyon dolarlık bütçeyi fazla bulup sinema tarihinin en büyük fiyaskolarından Cutthrot Island'ı (Korsan) yapmış...
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12- David Cronenberg-Return of The Jedi
Videodrome, Fly, Dead Ringers, Crash gibi 'acayip' filmlerin yönetmeni David Cronenberg, sinema tarihinin efsanevi serilerinden Star Wars'un orjinali üçlemesinin sonunucusu Return of The Jedi'ı yönetmesi teklifini düşünmeden reddetmiş: “Karakterleri oturmuş, atmosferi belli, oyuncu kadrosu seçilmiş bir işti. Hazır bir kıyafeti giymek gibiydi...”
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Cronenberg, Star Wars evrenini ne hale getirirdi acaba diye merak etmemek elde değil.
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13- Salvador Dali-Giraffes on Horseback Salad
Sürrealizmin babası ressam Dali'nin 1930'larda Hollywood'da komedi denince ilk akla gelen isimler olan Marx Kardeşler'le bir film çekememesi gerçekten yazık olmuş!
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Dali, senaryosunu da yazdığı 'Girraffes on Horseback Salad'da gaz maskesi takan zürfalar falan hayal ediyormuş. Yapım şirketinin senaryoyu çok 'tuhaf' bulması filmin çekilememesiyle ilgili iddialardan sadece biri..
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14- Steven Spielberg-Interstellar
Christopher Nolan'ın beyin yakan filmi Interstellar'ın E.T.'nin yaratıcısı Steven Spielberg'in elinden kaçtığını biliyor musunuz?
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Özellikle filmdeki 'solucan deliği' konseptinin aklını başından aldığını söyleyen Spielberg, proje kendisine geldiği günlerde Savaş Atı ve Tenten üzerinde çalıştığı için filmin haklarını başka şirkete kaptırmış. Nolan'ın versiyonu da güzeldi ama Spielberg o senaryoyla neler yapabilirdi düşünsenize...
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15- Sylvester Stallone-Poe
Rambo'yla edebiyatta korku türünün ustası Edgar Allen Poe'nun ne alakası olabilir ki! Tuhaf ama Rocky ve Rambo filmleriyle efsaneleşen Sylvester Stallone uzun yıllardır büyük yazar Poe'nun hayatını beyazperdeye aktarmak istiyormuş.
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Poe rolünü genç bir aktöre verip kendisi kameranın arkasına geçmek istediğini söyleyen Stallone'un aklındaki isim ise Robert Dawney Jr.'mış. Usta oyuncu projeyi beyazperdeye aktarma aşkında bir şey kaybetmemiş: “Bir gün Poe filmini çekeceğim.”
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