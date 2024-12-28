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        Haberler Gündem Teyit Usulsüzlük iddialarına İETT'den yanıt

        Usulsüzlük iddialarına İETT'den yanıt

        İETT ile ilgili usulsüzlük iddialarına kurumdan yanıt geldi. Açıklamada, "İETT'nin tüm araçları ulusal teknik muayene standardı olan TUVTÜRK muayenelerinden geçmekte ve yeterlilik belgesi alarak hizmet vermektedir. İlgili kişi, kurumumuzun hizmet alımı yaptığı şirketlerden birinde daha önce görev yapmış ve 4 Aralık 2024 tarihinde iş akdi feshedilmiştir. Kişinin sosyal medyadaki asılsız iddiaları sebebiyle ilgili firma tarafından 26 Aralık 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:31
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        Usulsüzlük iddialarına İETT'den yanıt
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        İETT'den yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında ve sosyal medya hesaplarında, bir kişinin sözlerine dayandırılarak kurumumuz ile ilgili bazı asılsız iddialara yer verilmiştir. Söz konusu haberlerde yer alan kişi, kurumumuzun personeli değildir" denildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi: "İlgili kişi, kurumumuzun hizmet alımı yaptığı şirketlerden birinde daha önce görev yapmış ve 4 Aralık 2024 tarihinde iş akdi feshedilmiştir. Kişinin sosyal medyadaki asılsız iddiaları sebebiyle ilgili firma tarafından 26 Aralık 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

        İETT, kendi filosu ve denetiminde bulunan özel taşımacılık filosu ile İstanbul’da toplam 6 bin 786 araç ile hizmet vermekte olup, tüm araçları ulusal teknik muayene standardı olan TUVTÜRK muayenelerinden geçmekte ve yeterlilik belgesi alarak hizmet vermektedir. Ülkemizin en büyük toplu taşıma kurumu olan İETT; 1 günde 832 farklı hatta 64 bin sefer gerçekleştirerek, 1 milyon 400 bin km mesafe yapmakta ve yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirmektedir. Bir kamu Kurumu olan idaremizin tüm iş ve işlemleri tamamen açık, şeffaf ve sürekli olarak ilgili kurumlar tarafından denetime tabidir. "

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