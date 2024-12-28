Usulsüzlük iddialarına İETT'den yanıt

İETT'den yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında ve sosyal medya hesaplarında, bir kişinin sözlerine dayandırılarak kurumumuz ile ilgili bazı asılsız iddialara yer verilmiştir. Söz konusu haberlerde yer alan kişi, kurumumuzun personeli değildir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "İlgili kişi, kurumumuzun hizmet alımı yaptığı şirketlerden birinde daha önce görev yapmış ve 4 Aralık 2024 tarihinde iş akdi feshedilmiştir. Kişinin sosyal medyadaki asılsız iddiaları sebebiyle ilgili firma tarafından 26 Aralık 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.