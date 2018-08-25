Utsiktens BK - Skövde AIK maçı rakamları

İsveç 1.Lig Güney maçında Utsiktens BK ile Skövde AIK, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Utsiktens BK 26 puanla 7. sırada, Skövde AIK 18 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Utsiktens BK, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Skövde AIK, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 548 kodlu maçı oynayanlar; Utsiktens BK galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Skövde AIK galibiyet oranı 0.00.

Utsiktens BK önceki hafta Assyriska BK mücadelesinde 1-2 kazandı.

Skövde AIK ise Husqvarna FF karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Utsiktens BK, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 10 gol yedi.

Skövde AIK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Skövde AIK, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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