¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U İstanbul'a geliyor

Japon elektronik müzik sahnesinin yükselen ismi ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, %100 Müzik katkılarıyla 28 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicilerle buluşuyor. Osaka’da inşaat işçiliği yaparken DJ’lik yeteneğini geliştiren Yukimatsu, 2014’te DJ Nobu’nun Future Terror partisinde sahne alarak kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. 2016’da beyin tümörü teşhisiyle geçirdiği ameliyat sonrasında hayatını tamamen müziğe adayan sanatçı, 2020’de Tokyo’ya taşındı. Farklı türleri olağanüstü bir akışla birleştirdiği setleriyle dikkat çeken sanatçı, Avrupa’nın en prestijli avangart festivallerinde ve Berghain gibi ikonik kulüplerde sahne alıyor. En son Sónar Istanbul 2025’teki enerjik performansı ve coşkulu kalabalığıyla hafızalara kazınan Yukimatsu’nun bu eşsiz performansı 28 Ekim akşamı Zorlu PSM’de müzikseverlerle yeniden buluşuyor.

2022’de Hör Berlin setiyle on ayda iki milyon izlenme elde eden, 2025’teki Boiler Room performansında ise on günde iki milyon izlenmeyi aşan Yukimatsu, elektronik müzikte ustalıkla yarattığı türler arası geçişlerle dinleyicilerine benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Midnight Shift etiketiyle yayımlanan Midnight is Comin’ adlı mix albümünden parçalar da geceye eşlik edecek. ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U konserinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.