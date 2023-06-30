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UYAFA'dan Ardahanlı çocuklara spor malzemesi desteği

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA), Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Seyitören Köyü’nde yaşayan çocuklara spor malzemesi desteğinde bulundu. UYAFA Genel Başkanı Necati Alçık ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Özcan Şimşek ile Yönetim Kurulu tarafından Kurban Bayramının ilk gününde çocuklara spor malzemesi hediye edildi.

UYAFA'dan Ardahanlı çocuklara spor malzemesi desteği
HABERTURK.COM

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Genel Başkanı Necati Alçık ve UYAFA Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Özcan Şimşek ile yönetim kurulu üyeleri Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde yaşayan çocukları sevindirmek için çalışma başlattı.

“Geleceğin için sağlıklı beslen, hareketli yaşa, toprağını işle ve suyunu israf etme”, “Su, Toprak, Gıda ve Spor Hayattır.”, “Çocuklar Sonuçlardan Önemlidir” sloganları ile kırsal kesimlerdeki çocukların sporla buluşmasını sağlayan Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi, köy çocukları için;
UYAFA yönetimini temsilen Özcan Şimşek, spor malzemeleri ile Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Seyitören Köyüne gitti.

Özcan Şimşek, spor yapmayı seven Seyitören Köyü çocukları ile Kurban Bayramı’nın ilk gününde buluştu. Köy halkı ve çocuklarla bayramlaşan Özcan Şimşek çocuklara spor malzemelerini hediye etti.

Büyük mutluluk yaşayan çocuklar, UYAFA Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ettiler.

"ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI SEVİNÇ İÇİMİZİ ISITTI"

Daha sonra çocuklarla kısa süre maç yapan Özcan Şimşek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
UYAFA Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, Bayram gününde çocukları sevindirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, “20 yıldır çocuklar ve gençlere yüzlerce spor malzeme desteğinde bulunuyoruz. Bugün de Ardahan’ın Damal İlçesine bağlı Seyitören Köyündeyiz. Çocukların spor malzemesi hediye ettik. Çok mutlu oldular. Ardahan’da futbola sevgi duyan çocuklarımızın yaşadığı sevinç içimizi ısıttı. Sosyal sorumluluk çerçevesinde bunu yerine getirerek huzur bulduk. İnşallah UYAFA olarak daha çok kişiye ulaşacağız.” dedi.

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