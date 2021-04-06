Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 27. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 28. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tekiş ile girdiği taht mücadelesini kazanan Melikşah, Tekiş’e diz çöktürmüş, boynuna yay kirişini geçirmişti. Tekiş’in acıklı akıbeti ölüm mü olacaktır, yoksa Melikşah’ın merhameti Tekiş’in sağ kalmasına yetecek midir?

Kınık Obası’nda Efruz’u fark eden Livya, onu Kınık Alplarına teslim etmek için harekete geçmiş fakat Hasan Sabbah tarafından ağır yaralanmıştı. Livya daldığı ölüm uykusundan uyanıp Efruz’un ve Faysal’ın bir Batıni olduğunu söyleyecek midir? Bu vesileyle Turna, babası İlteber’in Batınilerce öldürüldüğünü öğrenecek midir?

Sırrı öğrenen Hasan Sabbah, Başulu’yu kaçırmayı başarmıştı. Sabbah, Başulu’yu neden kaçırmıştır? Onu tutsak ederek hangi emeline varmayı planlamaktadır? Geri vermek için Başulu’ya karşılık Sencer’den hangi mühim şeyi isteyecektir?

Tapar en sonunda emeline ulaşmış ve emir olacağını öğrenmişti. Sultan Melikşah tarafından Şelemzar Emiri tayin edilen Tapar’ı nasıl bir sürpriz beklemektedir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 28.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Uyanış Büyük Selçuklu 28. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

