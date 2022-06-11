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Ankara'da yaşanan sel felaketinde bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Bulutlar gökyüzünü tamamen kapatırken şehir karanlığa gömüldü. Yoğun yağışlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Kentte ağaçlar devrildi. Bazı araçlarda hasar oluştu. Altındağ'daki Tatlar Deresinin taşması sonucu sel sularına kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine arama kurtarma ekiplerince dere kenarında ulaşıldı. Olayla ilgili olarak açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı "Ankara'da sele kapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı, kimlik tespit çalışmaları devam ediyor" dedi. Yağışlar gece saatlerine kadar devam edecek.

Uyarılar peş peşe... Son dakika hava durumu | Ankara'da gök gürültülü sağanak başladı! Ankara hava durumu nasıl olacak ve yağmur ne zaman bitecek?
Ankara'da sel felaketi can aldı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Ankara'da kuvvetli yağış etkili olurken, yollar kısa sürede göle döndü; bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

BİR KİŞİ SELE KAPILARAK CAN VERDİ

Ankaradaki sağanakta Altındağdaki Tatlar Deresinin taşması sonucu sel sularına kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine arama kurtarma ekiplerince dere kenarında ulaşıldı. Olayla ilgili olarak bir açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ankara'da sele kapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı, kimlik tespit çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.


Ankara’da başlayan fırtına beraberinde yağmur getirdi. Yağmur tüm şehri etkisi altına aldı.
Aniden başlayan sağanak yağmur Başkent’in birçok yerinde etkili oldu. Yağmurla birlikte yaşanan rüzgar görüş mesafesini de büyük oranda etkilerken şehir gündüz vakti neredeyse tamamen karardı.

Başkentte aralıklarla etkili olan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı. Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü.

Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Kentte yağmur ile birlikte rüzgar da etkili oldu. Bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Altındağ ilçesinde binanın camları şiddetli rüzgarda kırıldı, cami minaresindeki hilal de uçtu.

"DEVRİLEN ARAÇ İKİ ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ"

İHA'nın haberine göre Ankara’da şiddetli esen fırtınanın devirdiği ağaç park halinde duran iki otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı ve ya yaralanma yaşanmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay Keçiören ilçesine bağlı Kızlarpınarı Caddesi’nde meydana geldi. Etkisini artıran fırtına cadde üzerine duran bir ağacı devirdi. Devrilen ağaç park halinde 34 CTV 076 ve 19 US 165 plaka iki aracın üzerine düştü. Olayda can kaybı ve ya yaralanma yaşanmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

"FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ"


Olayın görgü tanıklarından Metin Sakal, “Belediye aslında daha önce budama yapmaya gelmişti ama araba olduğu için budama yapamadı. Bugünde şiddetli bir gök gürültüsü, dolu ve ardından da fırtına ağaçları devirdi. Baktık ağaçlar arabanın üzerine devrilmiş. Rüzgar vardı, aşırı dolu da yağdı. Sonuç bu şekilde. Zaman zaman dükkanları da su basıyor” ifadelerine yer verdi.

BU GECE VE YARINA DİKKAT

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Yağışlar kuvvetli görünüyor. Geniş bir alanda zaman zaman dolu görebiliriz. Başkentte tehlikeli saatler geçiriyoruz. Bu yağışlar önümüzdeki gece etkili olacak" dedi.

Yarına ilişkin tahminleri aktaran Öztel, "Yarın sabah 07.00 ile 11.00 arasında bugün Ankara'dakine benzer görüntü yarın İstanbul'da görülebilir. İç Anadolu'da da geniş yağışlar bekliyoruz. Bu gece 22.00-23.00 sularına kadar yağış olabilir" bilgisini verdi.

ABB'DEN UYARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen sağanak yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir. ABB tüm birimlerinden 1277 araç 3138 personeliyle teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın da yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.

AFAD'DAN TAKİP EDİLİYOR

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İbrahim Çataklı, "Ankara’da yağışlı hava etkili oluyor. Şu ana kadar m2’ye 20 kg yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı. AFAD'da gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

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