Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, kadrosunu Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Uygar Mert Zeybek ile güçlendirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbulspor'a hoş geldin Uygar Mert Zeybek" denildi.

Uygar, bu sezon U21 Ligi'nde 3 maçta oynadı ve 1 kez fileleri havalandırdı.