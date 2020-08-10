Uyku apnesi; uyku esnasında solunum durmasıyla oluşan uyku düzensizliklerini de beraberinde getiren bir rahatsızlıktır.

Uyku apnesi sorunu genellikle her yaştan kişi de görülebilmektedir. Ayrıca bazı kişinin aşırı kilolu olması, boynunun kısa olması, çene yapısında bozukluk, sürekli horlayan ve sakinleştirici ilaç kullananlarda risk faktörleri arasındadır. Uyku sırasında minimum 20 saniyede bir solunumun belirlenen seviye altında olması uyku apnesine rahatsızlığına işarettir.

Uyku apnesi sırasında görülen belirtiler;

Solunum durması; kişinin uyku esnasında solunumunun durması yeterli oksijen seviyesi sağlanamadığından dolayı uyku da düzensizlik oluşturabilmektedir.

Düzensiz solunum; bu durum uyku sırasında sürekli olarak görülmekte ve solunum da duraklamalar, iç çekmeler ve horlama şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Uyuyan kişi ne şekilde yatarsa yatsın horlama görülmektedir. Normal horlayan kişilerden burada farklılık göstermektedir. Bu yüzden kişinin uykusunda huzursuzluktan dolayı kıpırdanmaları çok sık olmakta ve uyku düzenini bozmaktadır.

Gündüzleri uykulu olma; geceleri düzensiz uyuma sonucu yeterli uyku alınamadığı için gündüzleri kişilerde aşırı uyku hali gözlenmektedir. Bu bazı durumlarda büyük sıkıntılar yaratabilmektedir.

Görülen diğer belirtiler ise; mide de yanmalar, bacakta ödem oluşumları, uykuda terlemeler ve göğüste baskılar hissedilebilmektedir.

Uyku apnesi; kişinin doktoruna ilettiği şikayetler doğrultusunda, uyku çalışması tekniğiyle teşhis edilmektedir. Bu uygulama da uyku sırasında meydana gelen değişiklik parametreler tarafından kayda alınarak, doktorun incelemesiyle sonuçlanmaktadır.

Bu rahatsızlığın ilaç veya ameliyat ile tedavisi bulunmamaktadır. Öncelikle uyku apnesi oluşumunda meydana gelen anatomik sorunlar düzeltilmektedir. Yine aynı şekilde uykudaki sıkıntı devam etmekte ise; kişiye uyku sırasında bir cihaz ile hava basıncı verilerek solunum yollarının açık tutulması sağlanmaktadır. Birkaç gün sonucunda bu tedavi yönteminin etkileri görülerek kişilerde oluşan; gündüz uyuklama hali ve horlamaları ortadan kalkmaktadır.

Bu yüzden rahat bir uyku gün içerisinde verimli olabilmek ve kendimizi zinde hissetmek için önemli bir noktadır.