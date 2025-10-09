Habertürk
        'Uykucu' gösterime hazır

        Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı, 'Uykucu', gösterime hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 15:43 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:09
        Gösterime hazır
        Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı yılın en iddialı filmlerinden olan 'Uykucu'yu Can Ulkay yönetirken senaryosuna; Kubilay Tat imza attı.

        'Uykucu', gizli bir örgütün ölümcül oyununda yolları kesişen iki yaralı ruhun hikâyesini konu alıyor. 'Ferman' ile 'Saye’nin birbirlerine duydukları tehlikeli aşkla hem hayatta kalmak hem de geçmişlerinin karanlığıyla yüzleşmek zorunda kaldıkları film, aksiyon ve psikolojik gerilimi bir araya getiren hikâyesiyle dikkat çekiyor.

        Başrollerde yer alan Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu'ya Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal'ın eşlik ettiği 'Uykucu', gösterime 29 Ekim’de girecek.

        #Elçin Sangu
        #Çağatay Ulusoy
        #uykucu
