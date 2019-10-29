Uyku sırasında konuşmak henüz rahatsızlık olarak tanımlanmasa da, bazı hastalıkların belirtisi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Uykuda konuşma oranı çocuklarda daha yüksek orandadır. Uykuda konuşma REM ( uyku davranış bozukluğu),RBD (uykuda korkma) gibi bir çeşit uyku bozukluğunun belirtisidir. Uykuda korkma, kişinin çığlıkları, tekme atması aşırı terlemesi olarak gözlemlenir. Bazı kişilerde hatta özellikle çocuklarda beraberinde sayıklama ve gezme de görülmektedir. Uykudayken yemek yeme, konuşma, NS-RED hastalığının belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu hastalık ihtimali dışındaki etkenler de uyku esnasında konuşmaya neden olabilmektedir. Bunlardan bazıları; aşırı stres, kullanılan ilaçlar, ruh sağlığının iyi olmaması, madde kullanmak ve ateştir.

Uykuda konuşmayı durdurabilmek için, doktor tarafından belirlenen bir tedavi izlenebilir. Bu tedavide genellikle tükürük bezlerinin fonksiyonlarının kontrol alınması için parasempatik ilaçlar kullanılıyor. Bir diğer tedavi ise 8 aylık bir süre botulinum A toksini enjekte edilerek yapılıyor. Bir diğer tedavi ise hipnoz yöntemidir. Hipnoz yöntemi özellikle çocuklarda büyük oranda başarı sağlayabilmektedir.

Uykuda konuşan çocukların bazıları tek bir kelime mırıldanıp, uykuya devam eder, bazıları ise odadaki başka biriyle diyalog kurarak konuşmaya ve aynı anda uyumaya devam eder. Konuşma esnasında, heyecanlanabilir, stres yapabilir ve yorgunluk hissedilebilir. Özellikle çocuklarda oluşan bu durum, aile için kaygı uyandırır. Ancak kaygılanacak bir durum söz konusu değildir. Çocuğun gün içinde stresten, uykusundaki kabustan etkilenerek konuşuyor olması oldukça yüksek ihtimaldir.

Çocuklarda uykuda konuşmayı engelleyici en iyi yöntem, ailesi tarafından çocuğa telkinlerde bulunmak, onunla konuşmak ve beyninin boşaltılmasını sağlamak, stresi atması için gerekli ortam yaratmaktır. Böylece çocuk kafasında kurmadan uyuyabilir ve konuşmaları azalabilir ve hatta yok olabilir.

Uyku bozukluklarının hepsini kapsayan parasomnia, tüm bozuklukların sadece % 15’ini oluşturmaktadır. Uyku esnasında konuşma, diş gıcırdatma, karabasan, kabus, altını ıslatma gibi belirtiler bu oran içerisinde yer alır. Geri kalan % 85 oranın altında psikolojik nedenler yatar. Özellikle ergenlik döneminde çok yüksek olan uyku bozuklukları, ergenlik dönemi bittiğinde çok azalabilir veya hiç kalmayabilir.

Uykuda Konuşma Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bu bir rahatsızlık olarak algılanmalı, özellikle gelişim çağındaki çocuklarda görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Uyku esnasında özellikle şiddet içeren sözler, hareketler varsa, çocuğun içine attığı, anlatamadığı şeyleri uykuda söyleyebilir. Çocuk ve ergenlerde gözlemlenen bu uyku sırasında konuşma ve bağırmalar, gün içinde aile tarafından yok edilmeye çalışılabilir. Daha fazla diyalog kurmak, onu rahatlatmaya çalışmak fayda sağlayabilir.

Çocuklar için ailesi tarafından, yetişkinlerde dekendisinin tutacağı bir uyku günlüğü, hem tedavi için hem de belirleyici bazı alışkanlıklar için önemlidir. Her gece uykuya dalmadan nasıl bir ruh halinde olduğunu, uyandığında nasıl hissettiğini, gün içinde yenilen içilen gıdaları ve yapılan egzersizleri not almak daha sağlıklı bir tedavi için önemlidir.