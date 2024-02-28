Uykusuzluk çeken hassas insanların derin bir uyku için uygulayabileceği 7 yöntem

6. MELATONİN DÜZEYİNİ ARTIRMAK

Melatonin, vücutta doğal olarak üretilen bir hormondur ve genellikle vücudun uyku vaktini ayarlamasına yardımcı olur. Düşük dozda melatonin takviyesi almak, iyi bir gece uykusu alma yeteneğini önemli ölçüde artırabilir ancak bu sadece çok stresli olunduğu dönemlerde başvurulması gereken bir yöntemdir. Ayrıca doktora danışmadan alınmamalıdır.