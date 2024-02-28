Uykusuzluk çeken hassas insanların derin bir uyku için uygulayabileceği 7 yöntem
Uyku, genel sağlık ve yaşam kalitesi açısından insanların ihtiyacı olan fizyolojik bir durumdur. Ancak bazı insanlar, diğer insanlara göre uyumakta zorluk çekebilirler bu yüzden birçok yöntem denemeleri gerekebilir. İşte, sizin için derin uyumakta zorlanan insanların yapması gerekenler!
Uykusuzluk genellikle kişi yeterli miktarda uyuyamadığı veya kaliteli uyku deneyimi yaşayamadığında gerçekleşen bir olaydır. Zihnin rahatlayamadığı durumlarda veya bazı fiziksel koşullara bağlı olarak yaşanabilen bu sorun, günlük hayatı da etkileyebilecek bir durum haline dönüşebilir. İşte, hassas insanların derin bir uyku için uygulayabileceği 7 yönteme dair detaylar...
1. KULAKLIK KULLANMAK
Uyumakta güçlük çeken insanlar gürültü, ışık ve hareket gibi durumlara karşı hassas olabilirler. Bunlardan birisi olan gürültüye karşı hassas olan insanlar uyumakta zorluk çekebilir bu yüzden bu faktörü mümkün olan en iyi şekilde azaltmak için kulak tıkaçları kullanılabilir.
2. GÖZ MASKESİ TAKMAK
Seslerden rahatsız olan hassas insanların yanı sıra ışıktan rahatsız olarak derin uyumakta zorlanan insanlar da olabilir. Bu sebeple göz maskesi takmak odadaki parlak ışığı keserek daha rahat uyumayı sağlayabilir.
3. ODANIZA KİLİT TAKMAK
Odaya giren insanların ve olası bir gece hırsızlığının korkusu, rahat bir gece uykusu çekmeye çalışan herkesin aklını meşgul edebilir. Yatak odasının kapısına kilit taktırmak ve odayı kilitlemek geceleri daha huzurlu bir şekilde uyumayı sağlayabilir bu yüzden kapı çerçevesinin içerisine oturan çocuk kilidi eklemek de işe yarayabilir.
4. YALNIZ UYUMAK
İnsanların zihni bazen çok dolu olabilir ve bu yüzden uyuyamayabilirler. Böyle durumlarda eşiyle veya partneriyle uyuyan insanlar o kişiyle konuşarak yalnız uyumak istediklerini belirtebilirler. Bunun yanı sıra yatakta çok dönen birisiyle uyunuyorsa bu da konuşulmalıdır.
5. KAFEİN ALIMINA DİKKAT ETMEK
Çok fazla kafein, iyi bir gece uykusu alma yeteneğinizi engelleyebilir. Ne kadar hassas olduğunuzu öğrenmek için kafein alımınızı minimum seviyeye indirmeye çalışın, ardından hassasiyetinizi test etmek için yavaş yavaş artırın.
6. MELATONİN DÜZEYİNİ ARTIRMAK
Melatonin, vücutta doğal olarak üretilen bir hormondur ve genellikle vücudun uyku vaktini ayarlamasına yardımcı olur. Düşük dozda melatonin takviyesi almak, iyi bir gece uykusu alma yeteneğini önemli ölçüde artırabilir ancak bu sadece çok stresli olunduğu dönemlerde başvurulması gereken bir yöntemdir. Ayrıca doktora danışmadan alınmamalıdır.
7. YATMAYA İKİ SAAT ÖNCE HAZIRLANMAK
Tüm bu sayılan maddeler uygulandıktan sonra rahatlama sürecine başlayarak vücudu ve zihni dinlendirici bir uykuya hazırlayabilirsiniz. Bununla birlikte yatma vakti sürecine erken başlamak, yalnızca daha derin uyumaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda rahatlamaya ve kendinize biraz zaman ayırmanıza da yardımcı olabilir.
Kaynak: Mystical Raven