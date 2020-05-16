Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - İSTANBUL

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıgazi Mahallesi Topçular Caddesi'ndeki bir adreste uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.Operasyonda şüpheliler Mustafa Enes K. (28) ve Uğur Y. (27) gözaltına alındı.Aramalarda 365 gram skunk maddesi, 35 gram Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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