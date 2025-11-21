Habertürk
        Haberler Magazin Uyuşturucu soruşturmasında Kaan Yıldırım savcılığa ifade verdi - Magazin haberleri

        Uyuşturucu soruşturmasında Kaan Yıldırım savcılığa ifade verdi

        İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden testi pozitif çıkan 8 kişiden biri olan oyuncu Kaan Yıldırım, savcılığa ifade verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 20:09 Güncelleme: 21.11.2025 - 20:16
        Savcılığa ifade verdi
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim’de başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İfade işlemlerinin ardından, gerekli tahlil ve testler için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerin saç ve kan örnekleri alındı. Yapılan incelemelerde, 19 kişiden 8’inin testinin pozitif çıktığı tespit edildi.

        Uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Kaan Yıldırım ise savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne gitti.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, DHA

        #Kaan Yıldırım
