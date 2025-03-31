Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu sorularının yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı dizi, bir annenin oğlu ve kendisi için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Konusuyla ilgi çeken dizi her Pazartesi akşamı yayınlanıyor. Ancak 31 Mart 2025 Kanal D yayın akışında yapımın yeni bölümü yer almıyor. Bu sebeple Uzak Şehir neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. İşte, Uzak Şehir yeni bölüm tarihi hakkında detaylar…