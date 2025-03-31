Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? 31 Mart Kanal D yayın akışı
Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisi, her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Dram türündeki AyNa Yapım imzalı dizi, son olarak 19. bölümüyle ekrana geldi. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla birçok dizi ekran macerasına ara verirken Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu soruları gündemdeki yerini aldı. Uzak Şehir yeni bölüm tarihi için gözler Kanal D yayın akışına çevrildi. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 31 Mart Kanal D yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…
Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu sorularının yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı dizi, bir annenin oğlu ve kendisi için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Konusuyla ilgi çeken dizi her Pazartesi akşamı yayınlanıyor. Ancak 31 Mart 2025 Kanal D yayın akışında yapımın yeni bölümü yer almıyor. Bu sebeple Uzak Şehir neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. İşte, Uzak Şehir yeni bölüm tarihi hakkında detaylar…
UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Ramazan Bayramı süresince dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Uzak Şehir dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.
31 Mart 2025 Kanal D yayın akışına göre, saat 20.00’de Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.
UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Uzak Şehir dizisinin 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Böylece dizinin yeni bölüm tarihi netlik kazandı.
Uzak Şehir 20. Bölümüyle 7 Nisan Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak.
31 MART 2025 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir (Tekrar)
23:15 Eşref Rüya
02:00 Yargı
04:30 Kuzey Güney
UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız’ın oturduğu dizinin 19. Bölüm özeti şöyle;
Alya, Cihan’ın tek aşkı olan Meryem’i ondan saklamasını hayal kırıklığıyla karşılar.
Cihan Alya’ya olan duygularıyla yüzleşmemek için Meryem’i öne sürmeye devam eder ama gerçekleri yüzüne vuran Nare olur.
Cihan’ın hislerine gem vurduğunu gören Nare, Cihan’a Meryem’e aşık olmadığı konusunda direterek Alya’dan uzaklaşmaması için çabalar.
Kaya ise Zerrin’in Demir’le evlenmesini hazmedemeyip hesabını sormak için soluğu Demir’in konağında alır.
Kaya’nın ne kadar acı çektiğini gören Demir istediği intikamı almanın keyfini yaşayacağını düşünürken, Kaya buna müsaade etmez.
Demir’e yaşattıklarının hesabını ödetmek için Kaya ve Cihan birlikte hareket ederler.
Nefretiyle hareket eden Uğur, Cihan’ı alt edebilmek için Alya’ya Boran’la ilgili bildiği gerçeği söyler.
Alya çocuğunun geleceği için yeniden endişe etmeye başlarken geçmişten çıkıp gelen bir kişi Alya’nın derinlerine gömdüğü korkularının tekrar ortaya çıkmasına neden olacaktır.