        Kanal D'nin takip edilen dizisi Uzak Şehir, final sahnesinin ardından izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı yapım, Midyat'ın atmosferinde geçen hikâyesiyle gündemden düşmüyor. Dizinin ikinci sezon çekimlerinin başlamasıyla birlikte gözler yeni bölümlerin yayın tarihine çevrildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 21:21 Güncelleme: 30.08.2025 - 21:21
        Her Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Uzak Şehir, finaliyle sezonu noktalarken izleyicilerini heyecan dolu bir bekleyişe soktu. Cihan ve Alya’nın yakınlaşmasının damga vurduğu son bölümün ardından dizinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Peki, yeni sezon bölümleri ne zaman ekrana gelecek ve fragman yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

        UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Geçtiğimiz günlerde yeniden çekimlere başlayan diziden yeni sezon yayını için resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak Uzak Şehir'in 29. bölümüyle Eylül'ün ilk haftalarında ekrana dönmesi bekleniyor.

        UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

        Kaya'nın Nadim'le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan'ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder. Nare ve Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verir.

        Cihan, Boran'ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya'dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine'nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır.

