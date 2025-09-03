Habertürk
        Uzak Şehir ne zaman yayınlanacak? Uzak Şehir yeni sezon hangi gün ve saate?

        Kanal d ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Sahra Şaş gibi isimlerin rol aldığı dizinin yeni sezon fragmanı geldi. Peki Uzak Şehir ne zaman yayınlanacak? Uzak Şehir yeni sezon hangi gün ve saate?

        Giriş: 03.09.2025 - 14:34 Güncelleme: 03.09.2025 - 14:34
        Uzak Şehir yeni bölüm tarihi belli oldu. Mardin'de çekimleri yapılan dizinin yeni sezonunda izleyicileri yine sürprizlerle buluşturacak. Peki Uzak Şehir ne zaman yayınlanacak? Uzak Şehir yeni sezon hangi gün ve saate?

        KANAL D UZAK ŞEHİR 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Uzak Şehir’in 2. sezon başlangıç tarihi 15 Eylül olarak açıklandı. Dizi 20.00'da izleyiciyle buluşacak.

        SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

        Kaya’nın Nadim’le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsmıştı. Sadakat, bir kez daha evlat acısıyla sınanmıştı. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan’ın karşısına çıkmıştı. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını acı sözlerle ifade etmişti.

        Nare ve Şahin ise önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar vermişti. Gizlice çıktıkları bu yol onları mutlu sona ulaştıracak gibi görünürken, karşılarına çıkan sürpriz biri hikâyelerini baştan sona değiştirmiş miydi?

