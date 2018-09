Şiddete uğrayanların veya uğrama tehlikesi bulunanların mahkemeden aldırdığı uzaklaştırma kararı yani bir diğer ismiyle koruma kararı. Ancak bu karar birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Öyle ki bu karara rağmen birçok kadın hayatını kaybetmeye ve şiddete uğramaya devam ediyor.



KORUMA KARARI ESKİ EŞİNDEN KORUYAMADI



O kadınlardan biri 36 yaşındaki Mercan Okumuş. Eşinden üç ay önce boşandı. Talebi üzerine koruma kararı çıktı. Ancak 9 Ağustos sabahı işe gittiği sırada etrafında kendisini koruyacak kimse yoktu. Evinden çıkıp işe gittiği yolda "barış benimle" diye bir ses duydu. Arkasını döndüğünde ise eski eşini gördü. Eski eşinin elinde çiçek görünümlü bir buket vardı. Ve içinden çıkardığı bıçakla talihsiz kadını 6 yerinden bıçakladı. Olayın ardından saldırgan tutuklandı. Ancak ağır yaralanan Okumuş uzun süre olayın şokunu atlatamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

O anları anlatan talihsiz kadın, "Belime sapladı. O anki korkuyu anlatamam. Dehşet bir şey" dedi. Koruma kararına rağmen korunamadığını söyleyen Okumuş, "Karakola gittik. Karakolda da birkaç numara bana verildi. Koruma kararı. 'Bu kişi işte sana yanaştığı zaman veya seni rahatsız ettiği zaman şu numaralardan bizi ara' diye. Korunamadım kesinlikle yani orada zaten telefonu çıkarıp açacak dahi bir fırsatım yoktu" diye konuştu.Henüz 17 yaşındaki Aleyna Can ise o kadar şanslı değildi. Ayrılmak istediği eski sevgilisi Bayram Ekici'den şiddet ve tehdit görmeye başladı. Koruma kararı aldırdı. Ancak sabıkalı sevgiliyi bu da durdurmadı. Tehditlerden bir türlü kurtulamayan Aleyna Can eski sevgilisini ikna yoluna gitti. Kartal'daki bir günlük kiralık daireye geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde hayatına bir silahla son verildi.Her gün kızının mezarı başında ağlayan acılı anne Fatma Yirmibeş ise "Artık kadınlar ölmesin" diyor. Uzaklaştırma kararınarağmen saldırganın kızını yine rahatsız ettiğini belirten Yirmibeş "Kızıma 'korkma bir şey olmaz, devlet var' diyordum. 'Anne öldürecekler beni' dedi. 'Tehdit ediyorlar' dedi. Koruma kararı uygulansın. Başka bayanlar ölmesin. Hiçbir kadının canı yanmasın. Tek dileğim devletten bu" dedi.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre kanun çıktıktan sonraki 4 yıl içinde bin 162, kanundan önceki son 4 yılda ise 490 kadın yaşamını yitirdi. Öldürülen kadınların sayısı ise yıl yıl korkunç tabloyu ortaya koyuyor.2018: 2432017: 4092016: 3282015: 3032014: 2942013: 237Kanunun yürürlüğe girdiği 2012 yılı: 2102011: 1212010: 1802009: 1092008: 80 kadın hayatını kaybetti.İstekleri de aynıydı, hayalleri de, yaşadıkları acı son da. Hayatlarını cehenneme çevirenlerin, hayatlarından uzak durmaları için çıkmıştı koruma kararları. Ancak koruduğunu sandıkları o kalkan aslında hiç yoktu, olmamıştı.Şiddete uğrayanların veya uğrama tehlikesi bulunanların mahkemeden aldırdığı uzaklaştırma kararı yani bir diğer ismiyle koruma kararı. Ancak bu karar birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Öyle ki bu karara rağmen birçok kadın hayatını kaybetmeye ve şiddete uğramaya devam ediyor.Avukat Begüm Can Gürel ise kararın uygulama sorunları olduğunu söyleyerek, "Bu kanun caydırıcı değil ve hiçbir şekilde bireyleri şiddet uygulamaktan alıkoymuyor. Erkekler kendilerine karşı böyle bir karar alındığı zaman öfke patlamaları yaşamakta ve buna biaen de kadınlara karşı şiddetlerinin eylemini artırmaktadırlar. Kararın tebliğinde problemler yaşıyoruz. Yaptırımlar ve kanunsal düzenlemeler kadını korumada bu noktada ne yazık ki yeterli olmuyor. Önce biz kendimizi değiştirmek zorundayız" diye konuştu.