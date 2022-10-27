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Apollo görevlerinin 50. yılı kapsamında bazı fotoğraflar açık artırmaya çıkacak: Uzayda ilk selfie de satılacak

Los Angeles Modern Müzayede ve Wright müzayede evi, Apollo görevlerinin 50. yılı kapsamında, daha önce bazıları hiç görülmemiş fotoğrafları açık artırmaya çıkaracak. Sergide 1966'da uzayda çekilen "ilk selfie" yer alacak

Uzayda ilk selfie satışa çıkıyor
Uzayda ilk selfie satışa çıkıyor
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HABERTURK.COM

Uzay araştırmalarında başladığı günden bu yana çok yol kat edilirken, uzayda çekilen ilk selfie de dahil olmak üzere Apollo görevlerinden bazıları daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları açık artırmayla satışa çıkacak.

Los Angeles Modern Auctions (LAMA) ve Wright müzayede evi, İnsanlık İçin Bir Dev Sıçrama: Victor Martin-Malburet Koleksiyonundan Vintage Fotoğraflar sergisiyle ortaya çıkacak.

İnsanlığın Ay'a ilk kez ayak bastığı Apollo görevlerinin 50. yılı kapsamında açılacak olan sergide, 300'de fazla orijinal tarihi fotoğraf satışa çıkacak.

Öne çıkan fotoğraflar arasında, tüm Apollo 17 ekibi tarafından imzalanan fotoğraf da yer alıyor. Neil Armstrong tarafından çekilen "Tek Dev Sıçrama" (One Giant Leap) isimli fotoğrafın 10 bin ila 15 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Neil Armstrong'un ay yüzeyindeki bilinen ilk ve tek eski fotoğrafına verilen tekliflerin ise 50 bin doları aştığı tahmin ediliyor.

1966 yılında çekilmiş uzayda ilk selfie olarak adlandırılan astronot Buzz Aldrin'in fotoğrafı da açık artırmayla satılacak.

Koleksiyon 28 Ekim'de Chicago'da açılacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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