        Uzaylı oldu

        2017'de gösterime giren 'Ketenpere' serisinin devam filmi 'Ketenpere Dalavere'nin kadrosunda Ulaş İnan Torun'da yer aldı

        Giriş: 04.12.2025 - 23:43 Güncelleme: 04.12.2025 - 23:43
        2017'de gösterime giren 'Ketenpere' serisinin devam filmi 'Ketenpere Dalavere'nin kadrosunda Ulaş İnan Torun'da yer aldı. Filmde bir oyuncuyu canlandıran Torun, senaryo gereği uzaylı oldu. Başarılı oyuncu, merakla beklenen film için özel yapay zekâ teknikleri kullanılarak uzaylıya dönüştü.

        'Kalender' karakteriyle Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı 'Ketenpere Dalavere'nin çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul'da başladı. Filmin ana kadrosunu oluşturan Mehmet Esen, Orhan Aydın ve Abidin Yerebakan yeni filmde de kadroda yerlerini aldı.

        Serinin devam filminde 'Kalender', en büyük hayali olan film şirketini kurmuştur. 'Kalender'in yeni hedefi ilk filmde kendisini ketenpereye getiren 'Vefa' ile birlik olup uzaylılara takık, zengin iş adamı 'Feza'nın altınlarını almaktır.

        Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı filmin yönetmenliğini Doğuş Onur Karasu yaptı. Poll Films by Polat Yağcı etiketli 'Ketenpere Dalavere', 16 Ocak 2026’da vizyonda olacak.

        #Ketenpere Dalavere
