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Tüple dalış yapan sualtı polisleri cansız bedenini buldu
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Üzerinde güneşlendiği şişme bot alabora olunca boğuldu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde üzerinde güneşlendiği küçük şişme botun alabora olması sonucu suya düşen 23 yaşındaki Tolga Çabuk, boğularak hayatını kaybetti. Çevrede balık tutan kişilerin, suyun derin ve yosunlu olması nedeniyle göle girmekte tereddüt ettiği öğrenildi.

14.07.2018 - 14:58 | Güncelleme: DHA

Seyhan Baraj Gölü Batı Köprüsü yakınlarında suya giren Tolga Çabuk, şişme botun üzerinde güneşlenmeye başladı. Bir süre sonra bot alabora oldu, Tolga Çabuk, suya düştü. Yosun ve sazlıkların olduğu karaya yakın bölgede, suda çırpınan Çabuk, 'imdat' çığlıkları atarak yardım istedi. DHA'nın haberine göre, çevrede balık tutan kişiler, suyun derin ve yosunlu olması nedeniyle göle girmekte tereddüt yaşadı. Bir süre sonra Çabuk, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


SUALTI POLİSLERİ BULDU


Suya giren itfaiye ekipleri, Çabuk'un olduğu bölgeye ulaşamayınca, sualtı polisleri bölgeye çağrıldı. Tüple dalış yapan sualtı polisleri, yaklaşık 15 dakika sonra Tolga Çabuk'u alabora olan botun yakınlarında buldu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarılan Çabuk'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen Çabuk'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

 

 

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 1 saat önce
    Her yıl aynı hatalar tekrar ediliyor ancak devletten insanları koruyan bilinçlendiren eğitimler, uyarı levhaları yeterince gelmiyor.
  • Misafir 15 dakika önce
    Girme kenarda güneşlen kardeşim. Yüzme bilenlerde boguluyor. Devlet ne yapsın vatandaşa yasak getirse suçlu vatandaş bogulsa suçlu. Aklı var herkesin
  • Misafir 2 saat önce
    Yüzme bilmion ama açılıyon bu nasıl denklem?
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