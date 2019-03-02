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Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları

Giriş: 02.03.2019 - 11:35 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

İşte planlandığı gibi çıkmayıp hayal kırıklığına uğratan birbirinden komik panaromik fotoğraflar!

  • 1Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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    Panoramik fotoğraf herhangi bir görüntünün, yatay çekimde yan yana, dikey çekimde üst üste olma şartı ile birden fazla çekim yaparak, birleşmesi sonucu ortaya çıkan geniş açılı fotoğraf çalışmalarına deniyor.

  • 2Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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    Genellikle geniş bir alan, kadraja sığdırılamadığı zaman panaromik fotoğraflara başvuruluyor. 

  • 3Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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    Diğer yandan panaromik fotoğraf, bir kareye farklı zaman dilimlerini sığdırabildiği için komik sonuçlar doğurabiliyor.

  • 4Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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    Yani photoshopla oynanmış gibi duran panaromik fotoğraflar aslında gerçek! 

  • 5Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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    İşte bazen komik bazen de korkutucu olabilen panaromik fotoğraflardan örnekler...

  • 6Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 7Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 8Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 9Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 10Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 11Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 12Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 13Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 14Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 15Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 16Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 17Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 18Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 19Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 20Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 21Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 22Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 23Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 24Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 25Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 29Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 30Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 31Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 32Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 33Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 34Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 35Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 36Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 37Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
    37|73
  • 38Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 39Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 40Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 41Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 42Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 43Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 44Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 45Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 46Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
    46|73
  • 47Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 48Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 49Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 50Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 51Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
    51|73
  • 52Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 53Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 54Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
    54|73
  • 55Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
    55|73
  • 56Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 57Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
    57|73
  • 58Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 59Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
    59|73
  • 60Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 61Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 62Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 63Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
    63|73
  • 64Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
    64|73
  • 65Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 66Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 67Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 68Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 69Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 70Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 71Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 72Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 73Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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