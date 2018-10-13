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Küçük kız son yolculuğuna uğurlandı
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Üzerine dolap devrilmesi sonucu ölen küçük Zerin son yolculuğuna uğurlandı

Ardahan'da, eğitim gördüğü okulun pansiyonunda üzerine elbise dolabı düşmesiyle hayatını kaybeden 10 yaşındaki öğrenci Zerin Koç'un cenazesi defnedildi. Yastığı ve yorganı, ailesince defin öncesi bir süre tabutun içine konulup sonradan geri alınan Zerin Koç'un annesi Özlem Koç ve yakınları gözyaşlarını tutamadı

13.10.2018 - 10:16 | Güncelleme: AA

Kentteki Kazım Karabekir Yatılı Bölge Okulunun pansiyonunda arkadaşları ile oynarken üzerine elbise dolabı düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Zerin Koç'un Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsisi tamamlandı.

Küçük Zerin'in, yakınlarınca alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere cenaze nakil aracı ile Ardahan kent merkezine bağlı Samanbeyli köyüne getirildi.

Köydeki baba evinde ailesinden helallik alınması sonrası Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan cenaze namazı kıldırdı ve küçük Zerin'in naaşı, köyün mezarlığına defnedildi.

Yastığı ve yorganı, ailesince defin öncesi bir süre tabutun içine konulup sonradan geri alınan Zerin Koç'un annesi Özlem Koç ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Törene, Zerin Koç'un babası Halil Koç ve yakınlarının yanı sıra Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazımkarabekir Yatılı Bölge Ortaokulunun yatılı kısmında kalan 5. sınıf öğrencisi Zerin Koç, arkadaşları ile oyun oynarken üzerine elbise ve kitap koymak için kullanılan dolap düşmüş, yaralanan küçük kız kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin adli soruşturmanın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığınca olayla ilgili ihmalin araştırılması için inceleme ve adli soruşturma başlatılmıştı.

Konuyla ilgili idari soruşturma çerçevesinde, ortaokulun müdürü Tahir Koçak açığa alınmıştı.

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