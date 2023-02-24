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Uzmanı depremin anne karnındaki bebeğe etkisini anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki anne adaylarının gebelikte yaşadığı olumsuz faktörlerin etkilerine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Gökova, “Gebelik esnasında yaşanan barınma ve beslenme problemleri, bebekte gelişim geriliğine neden olabilir” dedi

Uzmanı depremin anne karnındaki bebeğe etkisini anlattı
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DHA

Deprem bölgesinde yaşanabilen barınma, beslenme, hijyen, stres ve kaygı gibi problemlerinin hem anne hem de bebek üzerinde çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Gökova, anne adaylarının dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

BESLENME VE GIDA TAKVİYELERİNİN TEMİNİ ÇOK ÖNEMLİ

Hamilelik sürecinde beslenme, su tüketimi ve gıda takviyelerinin önemine değinen Op. Dr. Gökova, “Yiyeceklerin saklama koşullarına dikkat edilmeli ve son kullanma tarihlerine bakılarak tüketilmeli. Deprem bölgesinde temiz suya ulaşım büyük önem taşıyor. Saklama koşullarının önemi içme suları için de geçerli, güneş ışığı almayan yüksek bir yerde muhafaza edilmesi gerekiyor. İyi muhafaza edilmiş paketli sular dışında, açıkta beklemiş sular kesinlikle tüketilmemeli. Gebelik sürecinde anne adaylarının beslenmesi büyük önem taşır. Yetersiz beslenme, yetersiz su tüketimi ve gıda takviyelerine erişim problemleri bebekte gelişim geriliğine sebebiyet verebilir. Hamilelikte vitamin, mineral, folik asit ve demir gibi takviyelerin düzenli kullanılması gerekir. Deprem sonrası dönemde anne adaylarının gıda takviyelerine erişiminde aksaklıklar yaşanabilir. Bu nedenle deprem bölgesindeki anne adaylarının sağlık çalışanları ile iletişime geçerek gıda takviyelerinin temini konusunda destek almaları gerekir” diye bildirdi.

GEBELİKTE YAŞANAN STRESİN ETKİLERİ ERGENLİKTE BİLE GÖRÜLEBİLİR

Anne adaylarının hamilelik döneminde yaşadığı travma sonrası stresin uzun vadeli etkilerini anlatan Op. Dr. Gökova, “Depremi yaşayan anne adayının psikolojik destek alması son derece önemli. Yapılan birçok çalışma, anne adaylarının hamilelik döneminde yaşadığı travma sonrası stres bozukluğu; bebeğin ileri yaşlarında özellikle de ergenlik döneminde depresyon, anksiyete ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri üzerinde etkisi olabileceğini göstermiştir” dedi.

HİJYEN SORUNLARI ENFEKSİYONLARA SEBEP OLABİLİR

Deprem bölgelerinde yaşanabilecek hijyen yetersizliğinin sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Gökova, “Anne adaylarının deprem sonrasında hijyen konusuna daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Hijyen konusunda yaşanabilecek sorunlar, akut vajinal enfeksiyonlara ve idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Bu nedenle hijyen malzemelerinin temini çok önemli” diyerek hijyen koşullarının önemine dikkat çekti.

GEBELİK TAKİBİ AKSATILMAMALI

Hamilelik sürecinin doktor kontrolünde ilerlemesi gerektiğini söyleyen Gökova, “Gebelik dönemi başından sonuna kadar doktor takibi gerektiren bir süreç. Deprem bölgesinde olan anne adaylarının bu süreçte doktor takibi aksayabilir. Bu noktada hamilelerin tıbbi destek almaları daha büyük önem taşıyor. Gebelik takibinin aksamaması için doktor tedavisine en hızlı şekilde ulaşılması gerekir. Anne adaylarının düzenli kullanması gereken ilaçlar varsa sağlık çalışanlarından temini için destek istemesi önemli” diye konuştu.

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