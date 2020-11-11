Uzmanından uyarı! Yükseliş devam edecek! 0:00 / 0:00

Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Covid-19 pandemisinin dünyayı ve Türkiye’yi korkutan hızlı yükselişi, gündemi takip etmek adına uzman görüşlerine başvurmayı zorunlu kılıyor. Son durum hakkında bilgi almak için ulaştığımız Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın yanıtı hepimizi durup düşünmeye itecek cinsten. “Değerlendirmenin bittiği yerdeyim!” Aydın, bu yorumu Covid-19’un son dönemdeki artışı nedeniyle yapıyor ve “ Bunun nedeni halkımızın korunma yollarını yüzde 99 oranında bilmekle birlikte uyum sağlamada üzerine düşeni yerine getirmemesidir” diyor.

BİLGİ TAMAM EYLEM EKSİK

Prof. Dr. Kemalettin Aydın’a göre bilgide tamam eylemde eksiğiz. “Bu kadar yoğun farkındalık çalışmasına rağmen bilgiyi artırarak bir sonuç elde edemeyeceğimizi anlamış durumdayız” diyen Aydın devam ediyor; “Bunu telafi etmekten başka seçeneğimiz yok. Eğer başaramazsak virüsle olan mücadelemizde düşünmek istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz.”

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

İçinde bulunduğumuz yükseliş tablosunun birkaç hafta daha süreceğini düşündüğünü söyleyen Aydın, bilgiyle eylem arasındaki açığı kapatmamız gerektiğine dikkat çekerek özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul’da bu umursamazlığın ortadan kalkmasının şart olduğunu belirtiyor.

“BANA BİR ŞEY OLMAZ!” DEMEYİN

Peki halkın bu tedbirsizliğinin altında yatan neden ne? Bunun en önemli nedenleri arasında, “Virüs bana ulaşmaz, ulaşsa da bir şey yapmaz” inanışı bulunuyor. Olayın ciddiyeti kişilerin aile fertlerinden birinin hastalığa yakalanması halinde anlaşılıyor. Prof. Dr. Kemalettin Aydın, “Unutulmamalı ki içinde bulunduğumuz dönemde neredeyse her aile bu sorundan etkileniyor ve her yaştan insan kaybediliyor” diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekiyor.

EV İÇİ TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDAYIZ

Hastalıkla mücadelenin en önemli gerekliliğin ev içi tedbirlere uymak olduğu belirtiliyor. Evlerde bile (mümkün olduğunca) sosyal mesafeye uyulması, akraba ve apartman buluşmalarının yapılmaması, uzak akraba ziyaretlerinin ertelenmesi önemli uyarılar arasında bulunuyor.

AYNI ANDA TOPLU YEMEĞE OTURMAYIN

Aile fertlerinin bir araya geldiği önemli anlar arasında bulunan yemek buluşmaları bile bir tehdit olarak algılanıyor. Prof. Dr. Kemalettin Aydın, “Toplu yemeğe oturmamak, sosyal mesafeye dikkat etmek ve ev içinde bile maske takmak gibi önlemler hayat kurtarıcı olabilir” diyor.