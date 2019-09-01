Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına bir hafta kala çocukların saat 21.00'de uyuyacak şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görevli Fidan, okul tatili dönemlerinde çocukların daha geç yatıp, geç kalkmaya alıştığını, ailelerin de bu konuda daha esnek davrandığını belirtti.

Yeni ders yılının 9 Eylül'de başlayacağını hatırlatan Fidan, şöyle devam etti: "Eğitim döneminin başlamasına son bir hafta kala çocukların en geç akşam saat 21.00'de yatacak şekilde hazırlanması gerekiyor. Çocukların bu süreçte gece uykusuna daha fazla riayet etmesi lazım. Uykuyu artırabilecek süt, ayran, yoğurt gibi ürünler çocuklara akşam üstü verilmelidir. Yatmadan birkaç saat önce midelerini doldurmamalıyız. Uyudukları ortam sessiz ve karanlık olmalıdır. Ebeveynler de çocukların uyudukları dönemde başka şeyle uğraşmadan yatakta olmalıdır. Çocukların saat 18.00-19.00'dan sonra teknolojik herhangi bir cihazla temasta bulunmaması gerekiyor, çünkü uykuları dağılabiliyor. Yatmadan önce onlara sonu güzel biten bir masal ya da hikaye okuyabiliriz. Bu hem dinlendirici hem de uykuya geçişi hızlandıran bir araç olabiliyor."

"EN AZ 9 SAATLİK UYKU KURALI"

Fidan, çocuğu uyku düzenine alıştırma sürecinin bir hafta sürdüğüne değinerek, uyku zamanının yarımşar saatlik dilimlerle öne doğru alınması gerektiğini anlattı.

Çocukların zihinsel ve fiziksel olarak dinlenebilmesi için en az 9 saatlik uykuya ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Fidan, "Gece 9 saatlik uyku, çocuğun eğitimi ve okula adaptasyon süreci için şarttır. ABD'de yapılan bir çalışmada, çocukların uykularının bir saat daha fazla olmasının onların belleklerinde ve işlevsel hareketlerinde olumlu sonuçlar doğurduğu anlaşılmıştır. Bu da ikili öğretim yerine tekli öğretimin tercih edilmesi gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Vural Fidan, çocukların yeteri kadar uyumamasının, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluklarında artışa yol açabildiği uyarısında bulunarak, bu tür sorunların hem kulak burun boğaz hem de çocuk psikiyatrisi bölümlerinde kontrol edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Çocukların uyku düzeninin sağlanmamasının, öğrendiklerini "uzun dönem belleği"ne atmalarında soruna neden olabileceğini dile getiren Fidan, şunları kaydetti: "Vücutta 23.00-03.00 saatlerinde salgılanan melatonin, kişinin uzun dönem belleğinin sağlanmasına, vücudun dinlenmesine yarayan bir hormon. 'Uyku hormonu' olarak da adlandırılıyor. Bu hormonun salgılanması kişide bozukluk gösterirse işitsel ve anlamayla ilgili problemlere yol açabiliyor. Bu da çocuğun eğitim başarısında sorunlara neden oluyor."