Uzmanlar 7 içecekten uzak durulması gerektiğini açıkladı!

Buzlu çayların içerisinde yer alan yüksek şeker sağlığa zararlı içecekler kategorisinde yer almasını neden oluyor. Uzmanlar, yüksek oranda şeker içeren bu içeceklerin aşırı tüketilmesi halinde metabolik sendrom ve tip 2 diyabetin ilerlemesine neden olabileceğini belirtiyor.

Tatlı kokteyllerin içerisinde yer alan alkol ve fruktoz şurupları ciddi karaciğer rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Uzmanlar bu içeceklerin karaciğerin toksinleri filtreleme yeteneğini tehlikeye attığını ve fruktozun glikoza dönüşümünü engellediğini ifade ediyor. Bu durum karaciğerin detoks yapma özelliğini kaybetmesine, vücutta yağ depolanmasına ve karaciğer yağlanmasna neden olabileceği vurgulanıyor.

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ENERJİ İÇECEKLERİ

Genellikle spor ve egzersiz sırasında kullanılan enerji içecekleri vücuda fayda sağlayan tüketim ürünleri olarak pazarlanıyor. Ancak uzmanlara göre sağlığa en çok zarar veren içeceklerden birisi. Aşırı kafein ve uyarıcılar nedeniyle yüksek kan basıncı, stres ve uyku problemlerine yol açabiliyor.

Bunun yanı sıra mide bulantısı ve baş ağrısı gibi yaygın yan etkilere neden oluyor. Ayrıca enerji içecekleri özellikle bağırsak ve beyin sağlığı için tehdit oluşturan yapay tatlandırıcılar içeriyor.