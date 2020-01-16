Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

"Grip (influenza),tıp ve enfeksiyon dünyasını hep şaşırtan bir virüstür" diyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "Konu grip ise influenza sezonunda her zaman beklediğimizle karşılaşamayabiliyoruz; çünkü bu, kendini en hızlı değiştiren virüstür. Bu yüzden her sene aşısı yapılan tek hastalıktır" diye konuştu.

10 YILDA BİR ÇOK DAHA GÜÇLÜ GELİYOR

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Koşuyolu Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "2009 yılında birden bire salgınla karşılaştık. Tarihe dönüp baktığımızda bu virüsün her 10 yılda bir çok daha güçlü geldiğini görürüz. 2009'daki domuz gribinin üstünden 10 yıl geçti yani biz zaten böyle bir değişikliği bekliyoduk. Çünkü her 10 yılda bir çizgi çizilir ve o yavaş yavaş yükselir. 10 seneyi tamamlayınca büyük bir artış olur ve çok daha ağır bir salgın oluşturur. Sonra da giderek azalır" dedi.

"YATIŞ ORANLARI GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA FAZLA"

Gribin bu yıl daha agresif seyrettiğini ve salgın şiddetinin daha yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sönmezoğlu, "Bu yıl geçen seneden biraz daha erken başladı ve daha yüksek seyirle devam ediyor. Çok vaka görmeye başladık yatış oranları da geçen seneye göre daha fazla. Ocak ayında yüksele yüksele devam edecek ve şubat ayında en üst noktaya çıkacak" diye konuştu.

"OKULLARDA BÜYÜK SALGIN VAR"

"Okullarda büyük salgın var, kapalı olan her alanda salgın var" diyen Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, okulların 15 tatile giriyor olmasının hastalıkları biraz daha azaltacağını belirtti.

Grip aşısı koruyuculuğunun tartışılamaz olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sönmezoğlu, "Herkes gitsin aşılansın demiyoruz bu da gerekli değil; çünkü grip herkeste aynı şiddetle seyretmiyor. Kimi evde dinlenip atlatabiliyor ama kimini hastaneye yatırıyor. Ki biz bu dönemde çok hasta yatırmaya başladık. Özellikle risk grupları çok ağır hastalıkla geliyor. Komplikasyonlar gelişiyor, hastalık sadece boğaz ve burunla sınırlı kalmıyor; sinüslere, kulaklara, bronşlara ve akciğerlere inebiliyor hatta beyinde enfeksiyonlar yapabiliyor. Böyle olunca kalp zarı enfeksiyonları (miyokardit) ve beyin enfeksiyonlarıyla ölüm oranları yükseliyor. İşte bu gruplarda hastalık daha kötü seyretmesin diye aşı öneriyoruz. Aşı için en iyi zaman Eylül, Ekim, Kasım ama o dönemde olamadıysanız Aralık, Ocak aylarında da aşı olabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre risk grubundaki kişiler şöyle:

* 65 yaş üstü kişiler

* 6 aylık-2 yaş arası bebekler

* Gebeler

* Aşırı kilolu olanlar

* Huzurevi, bakımevi gibi ortamlarda yaşayanlar

* Astım, böbrek, şeker, kalp gibi kronik hastalığı olanlar

* Çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler

Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesiyle ücretsiz yapılıyor.

BU BELİRTİLERİ GÖRÜRSENİZ HEMEN DOKTORA!

Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "Bizim için en önemli ipucu şudur; Aralık sonunda ve Ocak ile Şubat aylarında yüksek ateşle bize gelen her hastada influenza düşünürüz. Bu aylarda yüksek ateş, boğaz ağrısı, gözlerde kızarıklıkla hastaneye gelen hastalar influenza olarak değerlendirilir. Kişide aniden yüksek ateş başlar, örneğin; hasta saat 15.00'e kadar çok iyidir ama 15.30'da birden titremeye başlar ve dizlerinin bağı çözülür, eklemleri ağrır, boğazı yanar, gözleri kurur, ışığa bakamaz, kuru kuru öksürür, şiddetli bir baş ağrısı olur ve olduğu yerde çöker. Belirtiler aniden başlar ve şikayetler giderek artar. Bu durumda mutlaka doktora gidilmeli" diye konuştu.

DİKKAT! ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR

Son günlerde sık görülen grip hastalığının zaman zaman hastanın yaşam kalitesini ciddi etkileyip bazen de ağır kalp sorunlarına yol açıp öldürücü olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertürk Levent ise çocukların ciddi anlamda risk altında olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Levent, "Bunun dışında hamileler, yaşlılar, astım, diyabet, kalp, böbrek, karaciğer, akciğer gibi hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ve aşırı obezlerde hastalık ağır seyredebilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Grip virüsleri çok farklı tiptedir ve yıldan yıla ciddi değişimler göstermektedir. Bu nedenle de grip aşıları maalesef tam koruyucu olamamaktadır. Grip virüslerinin bazı tipleri kalbi etkiler ve kalpte kalp zarını daha sık tutmakla birlikte kalp kasını tuttuğunda ki buna 'miyokardit' adı verilir ve öldürücü olabilir" şeklinde konuştu.

BU BELİRTİLERİ ASLA GÖRMEZDEN GELMEYİN!

"Bu süreç hastayı kalp yetmezliğinden kalp nakline kadar götürebilmektedir" diyen Prof. Dr. Ertürk Levent, sözlerine şöyle devam etti: "Bu durum grip sırasında olabileceği gibi gripten 1 hafta ila 10 gün sonra da ortaya çıkabilmektedir. Hangi grip hastalarında miyokardit (kalp kası iltihabı) olacağı ise bilinmemektedir. Ancak basit grip yakınmalarının (boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik ve hafif ateş) yanına, özellikle 48 saat süren yüksek ateş, uzun süren ve geçmeyen grip, şiddetli halsizlik, uykuya eğilim, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı ekleniyorsa dikkatli olmak gerekir ve acilen bir hastaneye başvurmak gerekir."

O GRİP İLAÇLARI KALPTE RİTİM BOZUKLUĞUNA YOL AÇABİLİR

Prof. Dr. Ertürk Levent, "Grip olmadan önce temizlik kurallarına özen göstermek, elleri sık yıkamak, evleri sık havalandırmak, çok kalabalık ve havasız yerlerde fazla bulunmamak, beslenmeye dikkat etmek çok önemlidir. Çocuklarımızın ya da bizim grip olduğumuz fark edilince ilk yapılacak şey yatak istirahati olmalıdır. Yine bu dönemde bol su tüketmek ve düzenli beslenmek önemlidir. Çok gerekmedikçe ilaç kullanılmamalı, ancak çok yüksek ateşlerde basit ateş düşürücüler yeterli olmaktadır. Kompleks grip ilaçları içerdikleri farklı maddelerle ritim bozukluklarına yol açıp tam tersi etkilere neden olabilirler. Bahsedilen ciddi belirtiler meydana geldiğinde yapılacak erken teşhis ve tedavi hayat kurtarıcı olacaktır" diye konuştu.