İşte uzmanların, sağlıklı uykuyu desteklemek için tercih ettikleri yiyecekler...

1. Peynir

Peynir, kabus görmeye neden olduğuna inanıldığı için kötü bir üne sahiptir; ancak aslında tam tersidir. Peynir ve diğer süt ürünleri, daha kolay uyumamıza yardımcı olan bir amino asit olan triptofan ve stresi azaltmaya yardımcı olan kalsiyum içerir.