Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlara göre daha iyi uyumaya yardımcı olacak yedi yiyecek

Uzmanları açıkladı... Kirazdan muza, işte sağlıklı uykuyu destekleyen gıdalar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    Uzmanlara göre, tüketilen yiyeceklerin iyi bir uyku uyuma üzerinde ciddi bir etkisi var. İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, Beslenme Uzmanı Gabi Zaromskyte, beslenme ve uyku arasındaki ilişkinin iki yönlü olduğunu söylüyor.
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    Zaromskyte, "Yediklerimiz ve içtiklerimiz uykumuzu etkiler ama aynı zamanda uykunun kalitesi ve süresi de yiyecek seçimlerimizi etkileyebilir. Bilimsel araştırmalar, beslenme tercihlerinin bilişsel fonksiyonlar, ruh hali ve genel fiziksel-zihinsel sağlık üzerindeki önemli etkisini giderek açığa çıkarmaktadır. Belirli beslenme düzenleri ve özel besin maddeleri, uyku-uyanıklık döngüsü, uyku başlama süresi ve uyku yapısı gibi faktörleri etkileyebilir" diyor.
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    Zaromskyte, "Yeme ve içme alışkanlıklarımızın kalitesi ve zamanlaması, uyku düzenimizi düzenleyen melatonin gibi uyku düzenleyici hormonların üretimini etkileyebilir" diyor.
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    Ancak The Good Sleep Clinic'in ortak kurucusu Dr. Maja Schaedel, şu anda yapılan çoğu araştırmanın, belirli yiyeceklerin melatonin bakımından daha yüksek olabileceğini göstermesine rağmen, bu durumun hemen uykuya dalışı hızlandıracağı anlamına gelmediğini belirtiyor.
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    Dr. Schaedel, "Melatonin seviyeleriniz yüksek olabilir, ancak iki saat boyunca dönüp durma veya saat 03:00'te uyanıp uyuyamama gibi kötü alışkanlıklara takılı kalmışsanız, melatonin bakımından zengin yiyecekler sorununuzu çözmeyecektir" diyor.
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    Sindirim sırasında oluşabilecek hazımsızlık, kan şekerinde ani yükselme ve vücut ısısında artıştan kaçınmak için genellikle akşam yemeğini yatmadan en az iki saat önce yemenin en iyisi olduğunu öneren Dr. Schaedel, "Akşamın ilerleyen saatlerinde acıkma eğilimindeyseniz, yatmadan bir veya iki saat önce bir atıştırmalık planlayın" diye ekliyor.
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    Schaedel, kan şekerinde herhangi bir yükselme ve düşmeyi önlemek için yoğurt veya fındık gibi protein oranı yüksek ve kompleks karbonhidrat oranı düşük bir şeyler yemenin en iyisi olduğunu söylüyor. 

     
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    The Sleep Charity'nin CEO yardımcısı Lisa Artis, yağlı ve baharatlı yiyecekler tüketmenin, alkol, kafein ve tütünün mide ekşimesi ve hazımsızlığa neden olarak iyi bir uyku uyumayı engelleyebileceğini kaydediyor. 
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    İşte uzmanların, sağlıklı uykuyu desteklemek için tercih ettikleri yiyecekler...

    1. Peynir

    Peynir, kabus görmeye neden olduğuna inanıldığı için kötü bir üne sahiptir; ancak aslında tam tersidir. Peynir ve diğer süt ürünleri, daha kolay uyumamıza yardımcı olan bir amino asit olan triptofan ve stresi azaltmaya yardımcı olan kalsiyum içerir.
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    2. Kiraz

    Doğal olarak oluşan melatonin içeren gıdaların sizin için bir fark yaratıp yaratmadığını öğrenmek için kiraz, özellikle de melatonin üretimini doğal olarak artırdığı tespit edilen tart kirazlarını denemelisiniz. Zaromskyte, bu tür ürünler tüketildiğinde uyku kalitesi ve süresinde önemli gelişmeler olduğunu gösteren birçok çalışma olduğunu söylüyor.
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    3. Düşük şekerli tahıllar

    Artis, "Mısır gevreği de uyumamıza yardımcı olabilir; ancak mısır gevreğinin türüne dikkat etmeliyiz. Piyasada çok sayıda şekerli seçenek var, bu yüzden bunlardan kaçınmaya çalışın. Karbonhidrat açısından zengin kompleks gıdalar kan dolaşımındaki triptofan miktarını artırıyor ve bu da uykuya dalmamıza yardımcı olabiliyor" diyor.
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    4. Muz

    Artis, muzun mükemmel bir magnezyum, potasyum ve triptofan kaynağı olduğunu söylüyor. "Muz uyku için pek çok harika özelliğe sahip olsa da, tüm meyveler şeker içerir, bu nedenle yatmadan önce buna dikkat edin. 
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    İdeal bir akşam içeceği yapmak için bir muzu bir fincan süt veya soya sütü ile karıştırmayı deneyin" diyor. 
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    5. Badem

    Artis, "Badem, hem uykuyu hem de kas gevşemesini destekleyen mükemmel bir kalsiyum ve magnezyum kaynağıdır" diyor. Magnezyum ayrıca melatonin seviyelerini düzenlemeye ve kan şekeri seviyelerini gece boyunca sabit tutmaya yardımcı olur.
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    6. Magnezyum açısından zengin besinler

    Zaromskyte, temel bir mineral olan magnezyumun uyku düzenlemesinde çok önemli bir rol oynadığını ve uyku kalitesini ve süresini etkileyebileceğini söylüyor.

     
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    Zaromskyte, şunları söylüyor: "Uykuyu etkileyen nörotransmitterlerin ve hormonların üretimi ve düzenlenmesinde rol oynayanlar da dahil olmak üzere, vücuttaki 300'den fazla enzimatik reaksiyonda bir ko-faktör olarak görev yapar."

     

     
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    Uyku kalitesini artırmaya yardımcı olduğu belirtilen magnezyum açısından zengin bazı gıdalar arasında kabak çekirdeği, ıspanak, badem ve bitter çikolata (sağlığı artıran antioksidanlarla da doludur) bulunuyor.
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    7. Omega-3 açısından zengin gıdalar

    Zaromskyte, araştırmalar sınırlı olsa da, bazı kanıtların omega-3 yağ asitleri bakımından zengin gıdaların daha iyi ve daha uzun uykuyu teşvik edebileceğini gösterdiğini söylüyor ve ekliyor: "Örneğin ceviz, melatonin ve amino asit triptofan ve omega-3 yağ asitleri gibi diğer uyku düzenleyici bileşiklerin kaynağıdır."

     
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

    Omega-3 açısından zengin diğer gıdalar arasında somon, alabalık, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar, chia tohumu ve keten tohumu yer alıyor.

     

     
  • Uzmanlara göre daha iyi uyumanıza yardımcı olacak yedi yiyecek

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.