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        Haberler Yaşam Uzun araba yolculuklarına çıkacak şoförler dikkat: Araç kullanırken uykunuzun gelmemesi için ne yapabilirsiniz?

        Uzun araba yolculuklarına çıkacak şoförler dikkat: Araç kullanırken uykunuzun gelmemesi için ne yapabilirsiniz?

        Uzun araba yolculukları, heyecan verici olabildiği kadar yorucu da olabilir. Şoförler için en büyük tehlikelerden biri ise uykusuzluk. Yolculuk sırasında uyanık kalmanın yollarını bilmek, hem sizin hem de yolcularınızın güvenliği için kritik öneme sahiptir. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 18:00 Güncelleme: 10.06.2024 - 01:53
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        Uzun mesafeli sürüşler, hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayıcı olabilir. Şoförlerin yolculuk sırasında uykusuzluk yaşamamaları için bazı önlemler almaları, kazaların önlenmesi ve güvenli bir yolculuk için hayati önem taşır. Bayram öncesinde uzun yola çıkmayı düşünenler için yolculukta uyanık kalmanın tüyolarını derledik. İşte detaylar!

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        1. YANINIZDA ARAÇ SÜRMEYİ BİLEN BİRİ OLSUN

        Bazen yola devam edebilmek için hızlı bir şekerleme yapmay ihtiyaç duyarsınız. Özellikle çıktığınız yol uzun sürecekse yola mutlaka araç kullanmayı bilen biri ile çıkmanız zaman zaman direksiyondan kalkabilmeniz için önemlidir.

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        2. YOLA ÇIKMADAN ÖNCE MUTLAKA KESTİRİN

        Hiçbir şey iyi bir dinlenmenin yerini tutamaz - sadece birkaç saat (veya birkaç dakika!) olsa bile. Her şeyden önce, sağlıklı bir uyku çekmeye çalışın, böylece sürüşünüz için ve tüm gün boyunca iyi dinlenmiş olursunuz.

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        3. GÜZEL BİR ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURUN

        En sevdiğiniz müziklerden bazıları odaklanmanıza ve uyanık kalmanıza yardımcı olabilir. Sözlerini bildiğiniz bazı şarkıları çalın, böylece birlikte söyleyebilir ve beyninizi uyarabilirsiniz. Ya da enerjinizi yükseltecek ve kendinizi uyandıracak enerjik bir şeyler çalın.

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        4. KAFEİN ALIN

        Kafein günlük hayatımızda da uykumuzu dağıtmak için sıklıkla kullandığımız bir uyarıcıdır. 2012 yılında yapılan bir çalışma sadece bir fincan kahvenin bile uykusuzluğun etkilerini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.

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        5. EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE KISA BİR EGZERSİZ YAPIN

        Evden ayrılmadan önce 20 dakikalık bir egzersiz yapmak direksiyon başında uyanık kalma sürenizi büyük ölçüde arttırabilir. Egzersiz beyne giden kan akışını arttırır ve stres hormonu seviyenizi azaltır. Bunlar da sürüş esnasında sizi uyanık tutar.

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        ARAÇ KULLANMAYI NE ZAMAN BIRAKMALISINIZ?

        Bazen bu stratejiler işe yaramaz çünkü zihniniz ve bedeniniz bir aracı kullanamayacak kadar yorgundur. İşte araç kullanmayı derhal bırakmanız gerektiğini gösteren bazı işaretler: Kontrolsüz ve sık esneme, odaklanma sorunu, göz kapaklarında ağırlık, başınızda eğilme hissi.

        Kaynak: Health Line, Cleveland Clinic

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