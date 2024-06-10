Uzun araba yolculuklarına çıkacak şoförler dikkat: Araç kullanırken uykunuzun gelmemesi için ne yapabilirsiniz?

2. YOLA ÇIKMADAN ÖNCE MUTLAKA KESTİRİN

Hiçbir şey iyi bir dinlenmenin yerini tutamaz - sadece birkaç saat (veya birkaç dakika!) olsa bile. Her şeyden önce, sağlıklı bir uyku çekmeye çalışın, böylece sürüşünüz için ve tüm gün boyunca iyi dinlenmiş olursunuz.