Düğünde bu sefer kadın havaya ateş açtı

Düğünlerde silahla havaya ateş açma hevesinin sonucunun hemen her gün bir can kaybıyla sonuçlandığı ülkemizde maalesef yapılan bütün uyarılara rağmen bu alışkanlıktan vazgeçmiyoruz. Şanlıurfa'nın en kalabalık nüfusa sahip olan Eyyübiye ilçesinde HABERTURK.COM takipçisi tarafından paylaşılan bir görüntü de bunun son örneği oldu. Ancak bu sefer havaya ateş açan alışılagelen 'düğün magandası'nın ötesinde bir kadındı.

BAŞINI ÖNÜNE EĞİP TETİĞE BASTI

Gelin ile damadın lüks bir araca bindiği sırada eline uzun namlulu silahı alan kadının, silahı omuzuna yaslayıp kafasını öne eğip tetiğe basması insanları hayret içinde bıraktı. Bu görüntü düğüne katılanlar tarafından da kameraya çekilirken hiç kimsenin uyarıda bulunmaması da dikkat çekti.

EN SON FURKAN CAN VERMİŞTİ

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde geçen perşembe mahalle düğününde havaya ateş açan Uzman Çavuş Sinan Gökkaya'nın silahından çıkan kurşun babanne Hüsne Kurt ile torunu 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt'a isabet etmişti. Babaanne Hüsne Kurt olay yerinde yaşamını yitirirken minik Furkan tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan'ın acı haberi dünkü gazetelerde yer almıştı.

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