Modern toplumların büyük bölümünde bel problemleriyle çok sık karşılaşılması boşuna değil. Öyle basit hatalar yapıyoruz ki bu hataların sonucunda nelerle karşılaşacağımızın farkında bile değiliz. Sırt çantası veya diğer çantaları uygun olmayan pozisyonda taşımamız belimizle ilgili problem yaşamamıza yol açabiliyor örneğin. Çok bilinmese de uzun süren kabızlık da öyle. Şişli Florence Nightingale Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof Dr Neslihan Aksu, bel sağlığını korumak için yapmamamız gereken yanlışları ve tedavi edilmesi gereken durumları sıralıyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberi.

İŞTE O 10 YANLIŞ

1- ​Uzun süre masa başında çalışmak: Omurgayı öne doğru eğerek postürü (kişinin duruşunu) bozar. Bununla da kalmaz arka bacak kaslarının kısalmasına yol açar.

2-​ Bilgisayar başında uzun süre çalışmak: Bel kavisi desteklenmediği takdirde bilgisayar başında uzun süre kalmak bel kavsinin düzleşmesine ve uygun olmayan yük dağılımına sebep olur.

3-​ Uzun süre oturur pozisyonda televizyon seyretmek: Omurgayı öne doğru eğip arka baldır kaslarının kısalmasına neden olarak bel sağlığını bozar.

4-​ Ortopedik olmayan yatak kullanmak: Sağlığa uygun olmayan yerlerde (koltuk, sandalye ve kişinin rahat edemediği sağlığa uygun olmayan yataklarda) uyumak bel sağlığı için uygun değildir.

5-​Terleyen vücutla (özellikle bel bölgesi ile) klima, rüzgar ve soğuğa maruz kalmak

6-​Uygunsuz pozisyonda ağırlık kaldırmak: Uygun olmayan şekilde yük kaldırmak, dizleri kırmadan belden öne eğilip yükü almak ve belden güç alarak yükü kaldırmaya başlamaktır. Uygun olanı ise beli fazla öne eğmeden dizi olabildiğince fazla kırarak yere eğilmek ve beli öne bükmeden yük kaldırmaktır. Uygun olmayan şekilde yük taşımak, kişinin elleri ile tuttuğu yükü gövdesinden ne kadar uzakta tutarsa tutsun taşımakta zorlanmasıdır. Bu zorlanma bel bölgesindeki kaslara, ligamanlara ve kemiklere fazla binen yükten kaynaklanmaktadır. Bunun uygun olanı kişinin yük taşırken yükü gövdesine olabildiğince yakın tutmasıdır.

7-​ Sigara kullanmak ve aşırı kilolu olmak (BMI > 30 kg/m2): Sigara ve aşırı kilo, bel için zararlıdır. Sigara kanda oksijen taşınmasını azaltarak (beldeki disklerin damarları çok zayıftır) damarlanması zayıf olan yerlere giden oksijen miktarını ciddi oranda düşürür. Aşırı kilolu olmak ise yük dağılımını bozar ve bel bölgesindeki kas-ligaman-kemiklerin ağırlık altında hasar görmesine yol açar.

8-​ Uzun süre kabız olmak: Uzun süren kabızlık, karın içi basıncı artırarak bel disklerinde basınç artışına neden olur. Bu durum bel fıtığı oluşumunu kolaylaştırır.

9-​ Sırt çantası veya diğer çantaların uygun olmayan pozisyonda taşınması: Sırt çantası ipinin uzun tutularak çantanın bele ya da kalçaya kadar indirilmesi yanlıştır. Sırt çantası sırtta olmalıdır. Yanda taşınan çantalar fazla ağır olmasalar dahi omuz dengesizliğine yol açar ve hem omzu hem de beli zorlayarak ağrılara sebep olur.

10- ​Hareketsiz ve sporsuz yaşam