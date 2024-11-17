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        Uzungöl kaçak yapılardan temizlenecek

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Uzungöl'ün çevresindeki kaçak ve çarpık yapılaşmaya neden olan binaları yıkarak, bölgenin yeşil alan vasfının korunmasını sağlayacak. Çalışmaya ilişkin ayrıntıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 15:42 Güncelleme: 17.11.2024 - 15:55
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla Uzungöl için "Çevre Düzenlemesi ve Altyapı Yenilenmesi Projesi" hayata geçirildi.

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        Proje kapsamında, Türkiye'deki 19 Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan, aynı zamanda Doğal Sit Alanı ve Tabiat Parkı statüsünde olan Uzungöl'ün kanalizasyon ve elektrik altyapısı güçlendirildi.

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        Ahşap korkulukların doğa dostu yöntemlerle yenilendiği bölgede, sokak aydınlatma sistemleri çevreci malzemelerle değiştirildi. Göl kenarındaki doğal yürüyüş yollarının korunduğu projenin ikinci etabı kapsamında ise Uzungöl'ün etrafındaki kaçak ve çarpık yapılar yıkılacak.

        Yeşil alan olarak korunacak bölgede, göl çevresi doğal yapısına kavuşacak.

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        Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Uzungöl'den yeni görüntüler paylaştı.

        Uzungöl'ün kenarındaki ruhsatsız yapıların kaldırılacağını ve bölgenin yeşil alana dönüştürüleceğini belirten Kurum, "Karadeniz'in incisi Uzungöl'ün etrafındaki görüntü kirliliği oluşturan ruhsatsız yapıları kaldırıyor, yeşil alanları artırıyoruz. Yemyeşil doğasıyla Uzungöl'ümüzü, gelecek nesillere eşsiz güzelliğiyle bırakacağız." ifadelerini kullandı.

        #uzungöl
        #kaçak yapılaşma
        #Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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