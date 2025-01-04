V Metroway AVM Müdürü Köklü: Sosyal hayata pozitif katkı sunmaya devam edeceğiz

İsra Holding’in yatırımını yaptığı Başakşehir’deki V Metroway Alışveriş Merkezi, Başakşehir’de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. V Metroway'in içerisinde ulusal ve uluslararası 80 markası yer alıyor. V Metroway AVM’nin kiralaması ve uzun dönemli yönetimi ECE Türkiye tarafından gerçekleştiriliyor.

V Metroway AVM Müdürü Mehmet Köklü, AVM’nin açılışından bu yana ilgiyle karşılaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek “Merkezi konumumuz ve kolay ulaşım imkanlarımız sayesinde ziyaretçilerimize şehrin merkezinde konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Ulusal ve uluslararası markalardan oluşan zengin kiracı karmamız, ziyaretçilerimizin en yeni ve modern konseptlere aynı çatı altında ulaşabilmesini sağlıyor. Açılışımızdan bu yana hayata geçirdiğimiz eğlenceli ve eğitici çocuk etkinliklerinin yanı sıra düzenlediğimiz satranç turnuvası da ziyaretçilerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Önümüzdeki dönemde bu etkinlikleri çeşitlendirerek Başakşehir’de sosyal hayata pozitif katkılar sunmaya devam edeceğiz. V Metroway AVM, Başakşehir’de modern kent yaşamının merkezi olmaya devam edecek” dedi.