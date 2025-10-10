Vadiler arasındaki şelale: Uçarsu

"KARADENİZ'İN EN GÜZEL ŞELALESİ"

Uçarsu Şelalesi'nin yakınında 35 yıldır turizm tesisi işleten Rasim Bıyıklı da bölgenin her mevsim ilgi gördüğünü söyledi. Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra gurbetçilerden de şelaleye ilgi gösterdiğini aktaran Bıyıklı, "Karadeniz'in en güzel şelalesi. 100 metre yüksekten suyu akıyor. Gerçekten güzel bir yer" dedi.

Bıyıklı, şelalenin turizmde daha da ön plana çıkması için güzel çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi. Yöre sakinlerinden 74 yaşındaki Osman Kahraman da şelalenin her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çektiğini kaydetti.