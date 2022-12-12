2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olarak tarih yazmaya devam eden Fas, ilklere sahne olan turnuvada şampiyonluk hesapları yapıyor. Herkes turnuvanın başlamasına 81 gün kala göreve gelen Walid Regragui'yi konuşsa da Fas'ın Katar biletini almasını sağlayan teknik direktör Vahid Halilhodzic, öğrencilerini televizyondan izliyor. Kariyerinde dört milli takımı Dünya Kupası'na götürme başarısı gösteren tecrübeli teknik direktör, sadece Cezayir'le futbolun en büyük organizasyonunda sahne alabildi. 2010 ve 2018 Dünya Kupası'na da 2022 gibi katılamayan Boşnak teknik direktör "Bu hem sportif hem de etik olarak büyük haksızlık" diyor. "Her teknik direktörün hayali, Dünya Kupası'nda yer almaktır. Üç kez bu hakkım elimden alındı. Hepsi de farklı nedenlerle..."

1952'de Bosna Hersek'te dünyaya gelen Halilhodzic, futbolda ismini ise Fransa'da yaptı. 1983'te Nantes ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşadıktan sonra teknik direktörlüğe ülkesinde başlamak istedi ancak Yugoslavya'da savaş patlak verdi. Fransa'da Beauvais'te başladıktan sonra Raja Casablanca ile Afrika Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve ardından Fransa'ya döndü. Lille'i ikinci ligden aldı, Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. 2008'de ise Fildişi Sahili'nin başına geçti. Didier Drogba, Kolo ve Yaya Toure kardeşler, Salomon Kalou ve diğer oyuncularla birlikte ülkenin tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde ettiler.

"O takımın büyük potansiyeli vardı. Kovulmam beni derinden yaraladı" diyor Halilhodzic. "Bu kararı futbol federasyonu vermedi. Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde elenmiştik ve hükümet bundan mutlu olmadı. Seçim öncesiydi ve politik nedenlerle görevime son verildi. 24 maça çıkmıştık ve sadece bir yenilgi aldık. Sadece bir mağlubiyet. O da uzatmalarda. Ülke başkanı benim kovulmama kaar verdi" Vahid Halilhodzic'ten sonra Sven-Goran Eriksson'u göreve getiren Fildişi Sahili, Portekiz'le berabere kaldıktan sonra Brezilya'ya yenildi. Sadece Kuzey Kore'yi mağlup edebildiler ve 4 puanla turnuvaya veda ettiler. Afrika Uluslar Kupası'nda elendikleri 2010 yılında ise Togo takım otobüsü kurşunlanmış ve üç kişi hayatını kaybetmişti. Halilhodzic bu saldırının takımı etkilediğini dile getirmişti.

Kovulduktan sonra Dinamo Zagreb'in başına geçen ve şampiyonluk yaşayan Halilhodzic bir kez daha Afrika'ya dönerek bu kez Cezayir'i devraldı. 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde sadece iki mağlubiyet elde ettiler ve Brezilya'ya gitmeye hak kazandılar. Belçika'ya 2-1 yenildikten sonra Güney Kore'yi 4-2 ile geçtiler ve Rusya karşısında alınan 1-1'lik beraberlik onları bir üst tura yükseltti. Son 16'da ise şampiyon Almanya ile karşı karşıya gelip maçı uzatmaya götürdüler. 92'de Schürrle, 1202'de ise Mesut Özil, peri masalının sonunu getirdi ancak bugün bile Cezayir'in oynadığı futbol hafızalarda yer alıyor. "Bugün bile beni gören herkes Cezayir'in o maçı hak ettiğini dile getiriyor" diyor Halilhodzic. "Oyuncular dahil Alman kafilesinin tamamı bizi tebrik etmişti. O maç Porto Allegrede'ydi. Şehre bir şeyler almak için indiğimde beni gören herkes 'Cezayir' diye bağırıyor, ellerimi sıkıyordu. Esas unutulmaz olan ise ülkeye dönmemizdi"

Cezayir, ülke futbolu açısından bir kilometre taşını geride bırakırken binlerce kişi de tarihi ana tanıklık ediyor. "Ülkeye ayak basışımızı hiç unutmayacağım" diyor Halilhodzic. "Öyle sıcak öyle içten bir şeydi ki. Şaşırtıcı derecede güzel ve cüretkar bir oyun oynamıştık. Karşılığını da aldık" Halilhodzic yeni sözleşme teklifini geri çevirirken devam eden yılda ise Japonya'nın başına geçiyor ve aynı döngüye bir kez daha giriyor. "Japonya bambaşka bir dünyaydı" diyor Halilhodzic. "Üç yılda bir futbolcuyla bile problem yaşamadım. Futbola yaklaşımları inanılmazdı. Çalışma ahlakı, profesyonellikleri... Neredeyse robotikti" Peki Japonya'dan neden kovuldu? "Finansörler mutlu değildi" diyor Halilhodzic. "Birkaç oyuncuyu Dünya Kupası'na götürmem konusunda baskı yapıldı çünkü uzun vadeli bir pazarlama stratejileri vardı. Kovulmamın nedeni bu."

Halilhodzic söz konusu oyuncuların adını vermezken Japonya Futbol Federasyonu ise bu iddiaları tamamen yalanlayarak kovulma kararının "Futbol içi nedenlerle" olduğunu dile getirdi. Dünya Kupası'ndan önce ikinci kez görevden alınan Halilhodzic'in yerine göreve gelen Akira Nishino takımı son 16'ya çıkardı ve Belçika karşısında dramatik bir son yaşadılar. Devamında Nantes'ın başına geçen Halilhodzic 2019'da ise bir kez daha Afrika'ya döndü. Bu kez durağı ise Fas oldu... Moriyanya karşısında kötü oynayan Hakim Ziyech, Burundi karşısında yedek soyunurken Halilhodzic ile araları açıldı. Takımın diğer üst profil oyuncularından Mazraoui de Halilhodzic ile problem yaşadı. 2021'de anlattığına göre "Her şey su içmememle alakalıydı" diyor Mazraoui. "Antrenman yaptığımız saatler çok sıcaktı. Her beş dakikada bir su içmemizi istiyordu. Bir iki moladan sonra su içmemiştim çünkü susamamıştım. Özellikle içmemi istedi. Romain Saiss bana bir şişe su verdi ve onu döktüm. Ondan sonra problemler başladı"

Ziyech de Mazraoui de 2022'deki Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edilmedi. Çeyrek finalde finalist Mısır'a yenilmeleri sonrası Ziyech ile Mazraoui'nin yoklukları sıkça gündeme getirildi. Dünya Kupası elemelerindeki 4-1'lik Demokratik Kongo zaferinin ardından bile tribünler Ziyech'in adını bağırıyordu. "Tamamen yeni ve genç bir kadroyla harika üç yıl geçirdik, iyi sonuçlar aldık." diyor Halilhodzic. "Güçlü bir şey inşa ediyorduk ancak medya ve bazı kişiler tarafından baskı altına alındım. Bazı oyuncuların sorun çıkardığını biliyordum" SoFoot'a verdiği röportajda gazetecilerle arasındaki problemi anlatan Halilhodzic, ailesiyle ilgili yapılan haberlerin bardağı taşırdığını dile getirdi. "Sıra dışı bir tecrübeydi" diyor Halilhodzic. "Nantes'tan ayrıldıktan bir hafta sonra Fransa'da kazandığımız üçte birine Fas'a imza attım. Maddi manevi fedakarlıklar yaptım. Bir takımın başına geçerseniz orada yaşamanız gerekiyor. Her gün ofise gittim. Hafta sonları maç izlemek için seyahat ettim. Fas adına oynayabilecek tüm oyuncuları izledim. Binlerce futbolcu. Kadronun yüzde 80'ini yeniledim. Yedi galibiyet ve tek beraberlik elde ettik. Federasyon sonrasında baskı kurmaya başladı. Üç dört futbolcunun kadroya alınmasını istiyorlardı. Boyun eğmedim. Milli takım için oynuyorsanız Kinshasa'daki maça da gelmeniz gerekir. Ya da askeri darbe olduğu sırada Gine'ye. Bir gün kitap yazmayı düşünüyorum. Neler yaşandığını oradan okuyabilirsiniz"

Dünya Kupası sırasında Fransa'yı destekleyeceğini dile getiren Halilhodzic, turnuva öncesinde yapılan röportajda Fas'ın kadrosunu bile takip etmediğini dile getirdi. "Bir gün bir anne beni aradı ve oğlunun neden kadroda olmadığını ağlayarak soruyordu" diyor Halilhodzic. "Bu seçimleri yapmanın ne kadar zor olduğunu tahmin bile edemezsiniz. 1982'de futbolcuyken yaşadığım travmayı hala atlatamadım. Kusursuz bir oyuncu olsanız bile sıkı çalışmıyorsanız sizi kadrodan gönül rahatlığıyla çıkarırım"