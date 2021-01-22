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HaberlerGündem3. SayfaSIR ÇÖZÜLDÜ! Son dakika: Eşini öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti
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Şoke eden olay! Katili eşi çıktı!

Mersin'in Anamur ilçesinde, 2020 yılının ağustos ayında çalıştığı muz serasında öldürülmüş halde bulunan Ali Toprak'ın (44) katil zanlısı eşi A.T., çıktı. Zanlı A.T., polis tarafından gözaltına alındı

SIR ÇÖZÜLDÜ! Son dakika: Eşini öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti
Muz serasında öldürülmüştü! Katili şoke etti!
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İHA

Mersin'de, iddiaya göre Ali Toprak (44),31 Ağustos tarihinde Anamur ilçesinde eşiyle birlikte çalıştığı muz serasında, başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Ali Toprak'ın eşi A.T. ise olay anında kocasının yanında olmadığını söylemişti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İHA'da yer alan habere göre olayla ilgili soruşturma sürerken ailesi, cinayetin aydınlatılması için araştırmacı-gazeteci Müge Anlı'nın programına başvurdu.

CİNAYETİ PROGRAMDA İTİRAF ETTİ

Programa katılan Ali Toprak'ın eşi A.T., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. A.T.'nin itirafını bugünkü programda duyuran Müge Anlı, A.T.'nin nedenini ise savcıya ya da polise anlatacağını söylediğini belirtti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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