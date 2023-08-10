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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da kan donduran kadın cinayeti! 61 yaşındaki eşini... - Son dakika haberler

        Vahşet! Eşini baltayla öldürdü!

        Adıyaman'da tartıştığı eşi 65 yaşındaki Şıho O., tarafından kafasına balta ile vurulan 61 yaşındaki Ayla O., hayatını kaybetti. Katil zanlısı koca, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:23
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        Vahşet! Eşini baltayla öldürdü!
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        Adıyaman’ın Besni ilçesi Geçitli köyünde kan donduran bir olay meydana geldi. 27 Temmuz tarihinde 65 yaşındaki Şıho O., 61 yaşındaki eşi Ayla O. ile tartıştı.

        BALTA İLE EŞİNİN KAFASINA VURDU

        İHA'da yer alan habere göre tartışma sonrasında Şıho O., evde bulunan balta ile eşinin kafasına vurarak yaraladı.

        SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

        Olayın ardından sağlık ekipleri yaralı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        12 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesinin ardından kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısı olay sonrası kaçtı.

        KATİL KOCA ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

        Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip ve araştırma sonrasında zanlı, Hacıhalil köyü ormanlık alan içerisinde bulunan kayalık bölgede saklandığı esnada yakalandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şıho O., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

        #Adıyaman
        #Son dakika haberler
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