Vahşet perdesi aralanıyor! Yakmadan önce vurmuşlar!

Adana İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, otomobilde yanmış halde bulunan iki kişinin ölümüyle ilgili sürdürdüğü soruşturmayı derinleştirdikçe yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.
TABANCAYLA VURULDUKLARI BELİRLENDİ
AA'da yer alan habere göre olay yeri inceleme ekipleri yanmış halde bölgede bulduğu 9 boş kovan ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenazelerdeki inceleme sonucu Gürsel C. (51) ile Ramazan T.'nin (28) tabancayla vurulduğunu belirledi.
OTOMOBİL BENZİN DÖKÜLÜP ATEŞE VERİLMİŞ
Otomobilin ise benzin dökülerek yakıldığı tespit edildi. Ekipler, Gürsel C. ile Ramazan T'nin cep telefonuyla yaptıkları son görüşmelerini inceledi.
MİRAS ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI
İkilinin, miras nedeniyle aralarında sorun bulunduğu öne sürülen akrabaları muhtar G.C. ile İ.C. ve B.İ. gözaltına alındı.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Şüpheliler, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Özburun beldesinde dün yanmış bir otomobilde, Gürsel C. ile Ramazan T'nin cansız bedenleri bulunmuştu.
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