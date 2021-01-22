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HaberlerGündem3. SayfaKADIN CİNAYETLERİ| Son dakika: 2020 yılında 12 ilde hiç kadın cinayeti olmadı
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2020'de kadın cinayeti işlenmeyen 12 kent!

'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu', 2020 yılı raporunu açıkladı. Rapora göre, geçen sene 300 kadın öldürülürken, 171 kadının ölümü de 'şüpheli' olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl Türkiye'de Kırklareli, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Bolu, Kırıkkale, Karaman, Bitlis, Yozgat ve Hakkari'de ise kadın cinayeti işlenmedi

KADIN CİNAYETLERİ| Son dakika: 2020 yılında 12 ilde hiç kadın cinayeti olmadı
2020'de kadın cinayeti işlenmeyen 12 kent!
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DHA

Hakkari Kadın Girişimciler Derneği ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin, 2020 yılında 300 kadın cinayeti işlenirken, Hakkari'de tek kadının dahi öldürülmediğini söyledi. Keskin, "Ataerkil yapıya sahip olan toplumumuza rağmen geçmişten bugüne ilimiz özelinde kadına ayrı değer verilmektedir" dedi.

12 KENTTE KADIN CİNAYETİ YAŞANMADI

DHA'da yer alan habere göre, 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu', 2020 yılı raporunu açıkladı. Rapora göre, geçen sene 300 kadın öldürülürken, 171 kadının ölümü de 'şüpheli' olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl Türkiye'de Kırklareli, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Bolu, Kırıkkale, Karaman, Bitlis, Yozgat ve Hakkari'de ise kadın cinayeti işlenmedi.

Kadın cinayeti işlenmeyen kentlerimizden Hakkari.

"İLİMİZDE KADINA AYRI DEĞER VERİLİR"

Hakkari Kadın Girişimciler Derneği ve TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin, açıklanan rapora göre, Hakkari'de kadın cinayeti işlenmemesinin sevindirici olduğunu söyledi. Kadınların, tarih boyunca toplumların çoğunda geri planda tutulduğunu anlatan Sevda Keskin, "Ezilmiş, horlanmış, cinayetten tecavüze, her türlü şiddete maruz kalmıştır. Genellikle aile içi tartışma, aldatma, kıskançlık, namus, geçimsizlik, ekonomik sorunlar, boşanma ya da boşanma talebi kadın cinayetlerinin arkasında yatan nedenlerdendi" dedi.

Hakkari Kadın Girişimciler Derneği ve TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin.

"KADIN KUTSAL VARLIKTIR"

Hakkari'de yerel radyonun genel yayın yönetmeni Hakan Taş ise kentte kadına verilen değerin örf, adet ve geleneklerle bağlantılı olduğunu söyledi. Taş, "Kadına verilen değer çok fazladır. Kadın sadece bir eş görevini yapmıyor. Kadın, her alanda etkilidir. Son yıllarda batıda yaşayanlar, Hakkari'den gelin alıyor. Kadına yönelik şiddet, sevgisizlikten yansıyor. Çünkü kadın başlı başına kutsal bir varlıktır. Bölgemizde kadına verilen değer devam ediyor. Bundan dolayı kadın şiddeti, kadın cinayeti yaşanmıyor" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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